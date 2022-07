EZTEC (EZTC3) lidera queda do Ibovespa após prévia do 2º trimestre

As ações da EZTEC (EZTC3) operam na lanterna do Ibovespa nesta segunda-feira, 18, com investidores reagindo aos dados operacionais do segundo trimestre, divulgados pela companhia na noite de sexta-feira, 15. As ações caem mais de 4%, enquanto o principal índice da B3 sobe mais de 1%, com o apetite ao risco no mercado internacional.

As vendas líquidas da EZTEC caíram 20% na comparação anual, de R$ 286 milhões para R$ 229 milhões. Os lançamentos tiveram queda de 15% no mesmo período, passando de R$ 928 milhões em valor geral de vendas (VGV) para R$ 787 milhões.

Analistas do Bank of America comentaram em relatório que o relançamento da EZInfinity, que será relançado comercialmente nos próximos meses, "continua pesando nas métricas de vendas".

O BofA ainda apontou que a deterioração da demanda diante do "estoque considerável em construção deve continuar pressionando as vendas". O estoque cresceu 3,8% na comparação trimestral para R$ 2,742 bilhões e 15,3% frente ao mesmo período do ano passado.

"A chave a ser observada é o desempenho da margem em meio a custos crescentes e preços mais difíceis. Qualquer redução adicional das vendas criaria novas camadas de preocupação", disseram os analistas. "Também acreditamos que o foco em projetos maiores que concentram oferta adiciona outra camada de risco ao cenário."

Analistas do BofA têm recomendação de venda para as ações da EZTEC e preço-alvo de R$ 16, próximo da cotação do último fechamento, de R$ 15,98.

