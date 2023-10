Exxon faz maior aquisição em 25 anos e compra concorrente por quase US$ 60 bilhões

A petrolífera americana Exxon Mobil anunciou a compra da Pioneer Natural Resources, concorrente de destaque no mercado de xisto, na manhã desta quarta-feira, 11. A operação foi fechada por US$ 59,5 bilhões, na maior aquisição da Exxon em 25 anos.

A aquisição será a maior feita pela Exxon desde a compra da Mobil, em 1998, por US$ 81 bilhões.

A Exxon vai pagar US$ 253 por ação em um acordo de compra total das ações da concorrente. Os acionistas da companhia adquirida vão receber 2,3234 ações da Exxon por cada papel da Pioneer que possuem, e a expectativa é que a combinação total ocorra até o final de 2024.

As sinergias entre Exxon e Pioneer

Juntas, as Exxon Mobil e Pioneer terão cerca de 16 mil milhões de barris de recursos equivalentes de petróleo no campo de xisto da Bacia do Permiano – principal região do boom de petróleo nos Estados Unidos.

O volume de produção da ExxonMobil no Permiano mais do que dobraria para 1,3 milhão de barris de óleo equivalente por dia, com base nos volumes de 2023, e deverá aumentar para aproximadamente 2 milhões em 2027.

“A Pioneer é uma líder incontestável no Permiano, com uma base de ativos única e pessoas com profundo conhecimento do setor. As capacidades combinadas das nossas duas empresas proporcionarão a criação de valor a longo prazo muito superior ao que qualquer uma das empresas é capaz de fazer isoladamente”, afirmou o presidente e CEO da ExxonMobil, Darren Woods.