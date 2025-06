Executivos da Nvidia aproveitam alta e vendem mais de US$ 1 bi em ações, diz jornal

Executivos e conselheiros da Nvidia venderam mais de US$ 1 bilhão em ações da companhia nos últimos 12 meses, aproveitando a disparada recente da empresa, que voltou a ser a mais valiosa do mundo com a onda de otimismo em torno da inteligência artificial. Só em junho, as vendas superaram US$ 500 milhões, de acordo com informações obtidas pelo jornal britânico Financial Times.

Entre os executivos que venderam ações está o CEO Jen-Hsun Huang. Segundo registros enviados à Securities and Exchange Commission (SEC), a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, o executivo realizou sua primeira rodada de vendas desde setembro do ano passado nesta semana, após o fim do período de carência obrigatório de 90 dias para seu plano pré-acordado de negociações, firmado em março.

Pelo plano, Huang pode vender até 6 milhões de ações até o fim do ano, o que, considerando os preços atuais, pode render mais de US$ 900 milhões.

As vendas se intensificaram após a ação da Nvidia atingir a máxima histórica na última quarta-feira, quando a empresa retomou o posto de companhia mais valiosa do mundo. A valorização reflete a aposta de investidores na crescente demanda por chips para aplicações de inteligência artificial, movimento que reacendeu o apetite pelo setor de tecnologia.

Desde as mínimas de abril, a ação da Nvidia já subiu mais de 60%. No pré-mercado desta segunda-feira, 30, por volta das 6h30 (horário de Brasília), o papel avançava 0,72%, cotado a US$ 158,89.

Além de Huang, outros executivos também realizaram vendas expressivas. Mark Stevens, conselheiro de longa data e ex-sócio da Sequoia Capital, anunciou a intenção de vender até 4 milhões de ações, avaliadas em US$ 550 milhões. Jay Puri, vice-presidente executivo, vendeu cerca de US$ 25 milhões em papéis na última semana. Os conselheiros Tench Coxe e Brooke Seawell venderam US$ 143 milhões e US$ 48 milhões, respectivamente.

Fundada por Huang em 1993, a Nvidia quadruplicou seu valor de mercado nos últimos anos, atingindo cerca de US$ 3,8 trilhões. A valorização acompanha os investimentos bilionários de empresas e governos no desenvolvimento de infraestrutura para IA.

Até o momento, a Nvidia não comentou as informações publicadas pelo FT.