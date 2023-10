EXCLUSIVO: Mercado Pago investe 5 vezes mais na Black Friday 2023 mirando consolidação da marca

Dizer que a Black Friday será "a maior de todos os tempos" já virou chavão repetido todos os anos no universo do varejo – mas, no caso do Mercado Pago, a ambição é novidade. O banco digital do Mercado Livre quer dar um salto na abertura de contas e no engajamento da base de clientes reforçando sua conexão com a marca-mãe. E para chegar lá, vai investir cinco vezes mais na Black Friday 2023.

“A Black Friday é um momento de mercado tradicionalmente apropriado pelas varejistas. Trazer essa estratégia como um banco é um diferencial nosso. E é bastante estratégico para reforçar o vínculo entre as marcas, trazendo benefícios concretos para os nossos usuários”, afirmou Pethra Ferraz, vice-presidente de marketing do Mercado Pago para a América Latina, em entrevista exclusiva à EXAME Invest.

O banco não abre as expectativas em números, mas garante que elas estão altas. “Com um investimento cinco vezes maior que nos anos anteriores, esperamos um mês recorde de abertura de contas”, disse Ferraz. Dados do segundo trimestre mostram que o Mercado Pago tem 47,5 milhões de clientes.

A campanha deve impulsionar a consolidação do Mercado Pago como banco digital do Mercado Livre – principal pretenção do banco para este ano. Estudos internos da empresa mostram que, desde o início do de 2023, o awarness da marca cresceu 40%.

O que muda

A estratégia do Mercado Pago nos anos anteriores era voltada principalmente nos meios de pagamento, com soluções para os empreendedores. Este ano o foco muda para abranger também o consumidor final, que compra no Mercado Livre. O principal benefício oferecido serão cupons de desconto que vão de R$ 35 a R$ 70 para compras no varejista do grupo, via aplicativo ou site.

O banco dividiu a campanha em duas frentes de atuação:

A primeira, com os clientes atuais, oferece os cupons para usuários com crédito pré-aprovado que solicitarem o cartão de crédito do Mercado Pago e pagarem as compras da Black no Mercado Livre com o seu novo cartão;

E entre os novatos, os benefícios estarão disponíveis para aqueles que abrirem conta no banco digital entre 25 de outubro e 19 de novembro deste ano.

E o resto da base? Em paralelo, haverá um sorteio de prêmios. Os clientes do Mercado Pago que fizerem suas compras da Black com cartões de crédito e débito vão concorrer a R$ 600 mil em prêmios. Serão 100 prêmios de R$ 1 mil e cinco prêmios de R$ 100 mil reais, com as chances aumentando conforme o gasto do usuário.

Black Friday planejada

A campanha começa na próxima semana, um mês antes Black Friday, programada para o dia 24 de novembro. A antecipação, segundo a vice-presidente de marketing, vem de uma demanda dos clientes, que começam a se preparar cada vez mais cedo para comprar na data dos descontos.

“A Black Friday está se tornando mais planejada. As pessoas vão criando expectativas e já vão escolhendo o que querem comprar. Então queremos nos antecipar para oferecer o maior número possível de descontos para os usuários na semana onde tudo acontece de fato”, defendeu.

Outra aposta do Mercado Pago na frente do planejamento é a ferramenta de reservas, disponível há um ano na plataforma. Ela permite que o usuário separe um saldo da conta corrente específico para um objetivo. Agora, no Mercado Pago, será oferecida uma reserva pré-desenhada para a data.

Será possível, ainda, programar uma reserva automática a cada gasto. O cliente pode definir um valor para enviar automaticamente da conta para a reserva toda vez que fizer um pagamento ou pix. “É uma forma de estimular o planejamento financeiro para organizar os gastos com a Black Friday”, disse Ferraz.

