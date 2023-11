EXCLUSIVO: Méliuz projeta dobro de tráfego para lojas parceiras na Black Friday

O Méliuz, conhecido pelo aplicativo de cashback, está projetando dobrar o tráfego para as lojas parceiras na Black Friday 2023. A chegada dos parceiros no e-commerce é uma novidade para este ano: o cliente Méliuz vai ganhar benefícios extras para comprar com as mais de 30 lojas que entraram no programa. Entre os parceiros confirmados estão Netshoes, Samsung, Dell, Adidas e Casas Bahia, que podem oferecer cashback de até 100% para a primeira compra.

“É um benefício especialmente para a primeira compra do cliente que já usa o Méliuz mas nunca comprou nessas lojas. O parceiro consegue atrair um novo usuário e, assim, construir sua própria retenção”, avaliou Gabriel Loures, diretor de crescimento do Méliuz, em entrevista exclusiva à EXAME Invest. A ação é fechada diretamente com os parceiros que buscam aquisição de novos compradores, e o cashback de até 100% pode variar de valor dependendo da loja.

A iniciativa é um dos pilares do Méliuz para a Black Friday, uma das datas mais importantes do ano para o varejo. No ano passado, o faturamento da companhia no quarto trimestre – período que engloba Black Friday e Natal – representou quase 30% do total do ano.

No mesmo período, houve um aumento de 14% do volume bruto de mercadorias (GMV), contra a redução de 4% no faturamento médio do e-commerce brasileiro. Para este ano, a perspectiva do Méliuz é aumentar esse número, na esteira do lançamento do Méliuz Prime e da ampliação da oferta de serviços financeiros.

Méliuz Prime e cartão de crédito

O Méliuz Prime, modelo de assinatura da empresa, foi lançado em outubro de olho na Black Friday. Quem assinar se tornar assinante durante o mês de novembro tem um mês de gratuidade para aproveitar o plano, que inclui dobro de cashback em lojas parceiras selecionadas e cashback extra no envio de notas fiscais.

Outra aposta do Méliuz é a oferta de serviços financeiros em parceria com o banco BV. Anunciada em dezembro do ano passado, a parceria começou a tomar corpo no segundo semestre deste ano, e é vista como um complemento à estratégia do Méliuz para a Black Friday – especialmente por conta do cartão de crédito.

“É uma proposta de valor adicional para o usuário. Além dos cashbacks da loja, ele tem benefícios adicionais de até 2% de cashback quando compra com nosso cartão”, afirmou Loures.

Consumidor de olho na Black Friday 2023

O Méliuz fez uma pesquisa com sua base de consumidores, que mostrou um aumento no apetite para comprar na Black Friday 2023. Entre os entrevistados, 95,2% estão dispostos a aproveitar a data para fazer compras em 2023 – 4% a mais que no ano passado. Vale lembrar que a edição do ano passado foi atípica, já que o evento aconteceu em meio à Copa do Mundo masculina de futebol, que dividiu o interesse do consumidor e impactou as vendas.

O estudo, realizado com dados da Neotrust, mostrou que 32% dos usuários devem gastar mais de R$1 mil nesta edição, 62% a mais que o ticket médio da Black Friday 2022. Os itens mais desejados são os eletrônicos e informática (49,2%), seguidos de perto por eletrodomésticos e eletroportáteis (44,8%). O e-commerce se mantém como o meio preferido de compra para 98% dos entrevistados.

A pesquisa de preço começou mais cedo, com 39,2% dos respondentes iniciando o monitoramento antes de agosto. Outros 20,4% começaram as pesquisas um mês antes da Black e 15% se adiantaram dois meses nas buscas. Apenas 6,6% afirma não ter o costume de realizar pesquisa de preço para comprar na Black Friday.

A forma de pagamento mais popular é a compra parcelada no cartão de crédito, que tem a preferência de 72,3% dos usuários do Méliuz. Outras alternativas são o cartão de crédito à vista (15,2%), pix (8,8%), cartão de débito (1,7%) e boleto bancário (1,1%).