EXAME Invest estreia novo programa Abertura de Mercado; veja as novidades

O período que antecede o início de negociações nos mercados financeiros é considerado um dos mais importantes para investidores e operadores. É o momento de tomar conhecimento e analisar notícias e fatos da noite anterior e movimentos dos mercados que já estão em funcionamento ou que já fecharam, caso dos europeus e dos asiáticos, respectivamente, quando se trata do Brasil.

De posse de tais informações, investidores podem se preparar para as decisões ao longo do dia nos mercados, como compra e venda de posições, seja na negociação à vista ou por meio de contratos futuros.

Tenha acesso agora a todos materiais gratuitos da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal

Com o objetivo de reunir não só as informações mais relevantes para o investidor, fazendo uma curadoria do que aconteceu no Brasil e no mundo, mas também de trazer a visão de alguns dos melhores analistas de mercado, a EXAME Invest apresenta toda manhã, às 8h, o programa ao vivo Abertura de Mercado, com transmissão em seus canais no YouTube e no Instagram.

A EXAME Invest acaba de estrear um novo formato do programa para ser ainda mais completo. O Abertura de Mercado é comandado por Jéssica Castro, especialista de investimentos e embaixadora da EXAME, com a experiência de uma década no mercado financeiro em três corretoras, e Carlo Cauti, editor da EXAME Invest, professor do IBMEC-SP e jornalista especializado em finanças.

No novo formato, os âncoras comentam junto com especialistas do BTG Pactual (BPAC11) e da Necton Investimentos as principais notícias que fazem preço no mercado, respondendo ao vivo as perguntas do público e apresentando recomendações de investimentos.

Conheça o time de especialistas:

1) Jerson Zanlorenzi é o responsável pela mesa de ações e derivativos do BTG Pactual

2) Otto Sparenberg é analista técnico do BTG Pactual

3) Vitor de Melo, CFA Level III Candidate, é analista de Equity Research do BTG Pactual

4) Marcel Zambello, FMVA, CNPI, é analista de Equity Research do BTG Pactual

5) Luis Fernando Mollo, CNPI, é analista de Equity Research do BTG Pactual

6) Luiz Octávio Temporini é analista de Equity Research do BTG Pactual

7) André Perfeito é economista-chefe da Necton Investimentos

8) Bernardo Carneiro, CFA, é analista de BDRs do BTG Pactual

9) Lucas Costa é analista técnico do BTG Pactual

10) Bruna Marcelino, CFP, é estrategista-chefe da Necton Investimentos

11) Nicholas Sacchi é Head de Research no BTG Digital Assets

12) Leonardo Paiva é economista do BTG Pactual

13) Fabrício Gonçalvez é trader do BTG Pactual

14) Odilon Costa é diretor de Renda Fixa e Crédito Privado do BTG Pactual

15) Arthur Vieira de Moraes é professor da EXAME Academy, professor convidado da B3 e especialista em Fundos Imobiliários.

De segunda à sexta, às 8h da manhã, assista ao novo Abertura de Mercado da EXAME Invest e saiba quais assuntos impactarão a Bolsa, seus investimentos e a economia durante o dia. Não perca!