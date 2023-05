Ex-GOL, Paulo Kakinoff é o novo CEO da Porto Seguro (PSSA3)

A Porto Seguro (PSSA4) anunciou nesta quarta-feira, 31, a escolha de Paulo Kakinoff como novo CEO da empresa. Kakinoff, que deixou o comando da GOL em 2022 após 10 anos na empresa, irá assumir a Porto Seguro em 2 de janeiro.

Kakinoff integra o Conselho de Administração da Porto Seguro desde março de 2020, atuando também nos Comitês de Auditoria, Marketing, Pessoas, Remuneração e Risco Integrado. O executivo irá substituir Roberto Santos no posto mais alto da companhia.

Santos ocupará cadeira no Conselho

Santos ingressou na diretoria da Azul Seguros em 2003 e assumiu a presidência da Porto em 2018. Santos permanecerá no comando da Porto até o fim do ano, quando passará a ocupar uma cadeira no Conselho de Administração.