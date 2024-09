Ex-dono de pet shop hoje é conhecido como 'Warren Buffett do Japão'; entenda

Quando um registro regulatório revelou que uma participação de mais de 5% havia sido construída na empresa japonesa de administração de imóveis Storage-OH, em outubro do ano passado, suas ações dispararam 17%. O investidor que provocou esse "chacoalhão" foi Shigeru Fujimoto, um ex-dono de pet shop de 88 anos da cidade de Kobe. Ele é conhecido como "Warren Buffett do Japão".

Em um país onde a norma é que as pessoas coloquem seus ativos em depósitos que oferecem quase nenhum juro, ele construiu uma pequena fortuna. Após quase sete décadas de negociação de ações, o octogenário acumulou cerca de ¥ 2 bilhões (US$ 14 milhões) de riqueza.

Nem mesmo a derrocada das ações do mês passado, quando os papéis negociados no país tiveram o pior declínio desde 1987, o desanimou.

"Quando o preço das ações estiver baixo, é hora de eu comprar ações", disse Fujimoto à Bloomberg News. “Mas a questão é se você tem dinheiro ou coragem para fazer isso.”

Muitos japoneses, principalmente cidadãos mais velhos, têm relutado em investir no mercado de ações há décadas desde que a bolha de ativos do país estourou no início dos anos 1990, deixando marcas na psique nacional.

Investimento seguro

A poupança em dinheiro compõe mais da metade dos ativos domésticos no Japão — muito mais do que nos EUA ou na Europa, de acordo com um relatório do Banco do Japão divulgado no início deste mês.

O governo japonês está tentando explorar esse conjunto de liquidez, encorajando as pessoas a transferir parte dos ienes mantidos em contas bancárias para o mercado de ações, expandindo as contas de poupança para aposentadoria isentas de impostos, conhecidas como NISA.

A iniciativa parece ter tido algum sucesso. As famílias japonesas despejaram mais de ¥ 10 trilhões (US$ 70 bilhões) de fundos no novo NISA durante os primeiros seis meses deste ano, quase quatro vezes mais do que no mesmo período do ano passado, de acordo com a Japan Securities Dealers Association.

Fujimoto, que não tem smartphone, carro ou mesmo cartão de crédito, diz que é uma coisa boa que os japoneses mais jovens estejam investindo em ações, o que ele descreve como "divertido".

Fujimoto, que usa um andador depois de machucar as costas no início do ano, disse à Bloomberg que se sente honrado por ser comparado a Buffett, mas diz que as únicas coisas que eles têm em comum são a idade e o amor por ações.

Exemplo raro no Japão

Ainda assim, Fujimoto é um exemplo extremo de investimento no Japão. Nos últimos 10 anos, ele se concentrou em day trading, o que o coloca entre apenas 3% dos investidores no país que mantêm ações por menos de um mês, de acordo com uma pesquisa de 2022 da Japan Securities Dealers Association.

Seu investimento em ações começou há quase 70 anos, aos 19 anos, quando ele começou a conversar com um executivo de uma corretora local que frequentava o pet shop em que Fujimoto trabalhava. As primeiras ações que ele comprou foram de empresas que se tornaram a Sharp e a refinaria de petróleo Eneos.

No começo, ele não estava totalmente comprometido. O amante de periquitos abriu sua própria pet shop, depois vendeu a loja para abrir um salão de mahjong no estilo japonês, pois acreditava que era onde estava a oportunidade de ganhar dinheiro na época.

Em 1986, ele levantou ¥ 65 milhões após vender seus salões e começou a investir em tempo integral em mercados financeiros. Ele se tornou um day-trader em 2015.

Fujimoto, que frequentemente trabalha com seu periquito de estimação Pi-Chan sentado em sua cabeça, acorda às 2 da manhã para verificar os mercados dos EUA e assistir à CNBC. Ele também olha os American Depository Receipts de empresas japonesas para se preparar para suas negociações no mercado local.

Fujimoto diz que investir beirando os 90 anos ajuda a aproveitar a vida e "me impede de ficar senil". Mas ele não está isento de arrependimentos, dizendo que está "cheio de insatisfação" com seu "pote de riqueza" de ¥ 2 bilhões (US$ 14 milhões).