Evergrande será retirada da bolsa de Hong Kong após não apresentar plano de reestruturação

A incorporadora imobiliária chinesa Evergrande anunciou que será retirada da bolsa de valores de Hong Kong em 25 de agosto.

A decisão ocorre após quase 18 meses com as negociações de suas ações suspensas, refletindo mais um revés para o mercado imobiliário da China.

Reestruturação

Em janeiro de 2024, o tribunal local determinou que a empresa não apresentou um plano viável para reestruturar suas dívidas, o que levou à suspensão das negociações de suas ações. Desde então, a companhia tem enfrentado dificuldades para retomar suas operações no mercado acionário.

As regras da bolsa de Hong Kong indicam que uma empresa pode ter sua listagem cancelada caso suas ações fiquem suspensas por 18 meses consecutivos. A Evergrande foi oficialmente notificada do cancelamento da listagem na última sexta-feira, 8, uma vez que as negociações não foram retomadas até 28 de julho.

O último dia de negociação será 22 de agosto. Em comunicado, a Evergrande informou que não solicitará revisão da decisão e alertou acionistas e investidores que, apesar dos certificados das ações continuarem válidos, elas deixarão de ser negociadas na bolsa.

"Todos os acionistas, investidores e potenciais investidores da empresa devem observar que, após a última data de listagem, embora os certificados das ações permaneçam válidos, as ações não serão listadas e não serão negociáveis na Bolsa de Valores", disse a nota da incorporadora.