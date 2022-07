Eve, startup de ‘carro voador’ da Embraer, mostra pela primeira vez a cabine do veículo aéreo

A Eve, startup de ‘carro voador’ da Embraer, divulgou neste domingo (17), de forma inédita, algumas imagens da cabine do veículo aéreo elétrico (eVTOL) que está desenvolvendo. O mock-up completo será apresentado na Farnborough Airshow, tradicional feira de aviação, que acontece entre 18 e 22 de julho. A experiência, chamada “Fly the Future” vai apresentar a cabine do carro voador aos participantes, como forma de mostrar os avanços na produção do eVTOL.

“Nossas soluções foram pensadas considerando necessidades essenciais de mercado, como acessibilidade, segurança, sustentabilidade e preço da passagem. É sempre emocionante quando chegamos a este estágio de desenvolvimento”, afirma Flavia Ciaccia, vice-presidente de experiência do usuário da Eve, em comunicado.

O veículo usa uma asa e uma cauda convencionais, em vez da configuração anterior. Os oito rotores são fixados ao redor da asa, proporcionando capacidade de decolagem e pouso vertical, bem como segurança e confiabilidade em um design simples, de acordo com a companhia.

Além de visualizarem a maquete disponível em tamanho real no evento, a companhia afirma que os participantes poderão explorar os recursos externos do veículo usando a tecnologia de realidade aumentada. A previsão é a de que o veículo esteja em operação a partir de 2026.

Os avanços da companhia parecem um bom presságio diante da expectativa de investidores cada vez mais ansiosos em meio ao cenário de aportes em empresas de tecnologia de modo geral.

A startup concluiu em abril deste ano a fusão com a companhia de cheque em branco Zanite Acquisiton, empresa americana de aquisições voltada para o setor de aviação. Com isso, a empresa passou a ter ações negociadas na bolsa de Nova York. A expectativa, na época, era de que a companhia captasse mais de US$ 500 milhões com a operação.

As ações estrearam na bolsa a US$ 10,28 e, logo na estreia, os papéis despencaram mais de 20% e já eram cotados a US$ 8,31. A Embraer informou que, no fechamento do negócio, investiu mais US$ 185 milhões por 18,5 milhões de ações ordinárias da Eve. Ao todo, a Embraer Aircraft Holding (EAH), subsidiária da Embraer, detém 238,5 milhões de ações da Eve, cerca de 90% da empresa.

Atualmente, os papéis estão cotados a US$ 6,71. Na bolsa, a Eve vale US$ 1,77 bilhão, de acordo com os dados do último fechamento.