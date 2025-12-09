Eve recebe investimento de R$ 200 milhões do BNDES

A Eve Air Mobility, braço de aeronaves elétricas conhecidas como eVTOL da Embraer (EMBR3), anunciou na manhã desta terça-feira, 9, que recebeu um investimento de R$ 200 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Os recursos apoiarão a integração e o funcionamento dos motores elétricos da primeira aeronave de certificação, bem como a preparação do veículo para a campanha de testes para a obtenção do certificado de tipo junto à ANAC.

O dia também marca o famoso “toque da campainha” da listagem da Eve na B3. A companhia anunciou a listagem no Brasil através dos Brazilian Depositary Receipt sob o ticker EVEB31 em agosto. O capital da Eve foi aberto da Nyse, em Nova York, em 2022.

A carteira da Eve já soma 2,8 mil pedidos e a previsão do primeiro voo com protótipo deve ocorrer no final do ano, ainda em dezembro, disse Johann Bordais, CEO. Desses pedidos, 50 eVTOL são da Revo.

Investimentos

Estruturada dentro do Programa BNDES Fundo Clima — na modalidade Indústria Verde — e do FINEM Inovação, na Linha Incentivada A, a operação foi dividida em dois subcréditos: R$ 160 milhões provenientes do Fundo Clima e outros R$ 40 milhões em recursos do BNDES captados em moeda estrangeira. O prazo total pode chegar a 15 anos.

A nova linha de crédito reforça a cooperação entre Eve, Embraer e BNDES. Desde 2022, esse relacionamento já movimentou mais de R$ 1,2 bilhão em financiamentos para a Eve, ajudando a sustentar a estrutura financeira necessária para certificar o eVTOL e dar início às operações comerciais.

*Matéria em atualização