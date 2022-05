Eve, dos "carros voadores" da Embraer, despenca em estreia na NYSE

As ações da Eve Holding (EVEX) estrearam em forte queda na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) nesta terça-feira, 10. Os papéis caem cerca de 26% no início desta tarde, sendo negociado próximo de US$ 8,31.

A estreia dos papéis ocorre um dia após o anúncio da fusão entre a americana Zanite Acquisition e a Eve Urban Air Mobility, subsidiária da Embraer.

A Embraer informou que, no fechamento do negócio, investiu mais US$ 185 milhões por 18,5 milhões de ações ordinárias da Eve. Ao todo, a Embraer Aircraft Holding (EAH), subsidiária da Embraer, detém 238,5 milhões de ações da Eve, cerca de 90% da empresa.

Com as mudanças, as ações da Zanite passaram a ser negociadas como Eve Holding, tendo o ticker alterado de ZNTE para EVEX. Os papéis da Zanite, então listada na Nasdaq, fecharam o último pregão em alta de 11,42%.

"A transação é essencial para nossa missão de nos tornarmos líder do mercado de mobilidade urbana aérea (UAM, na sigla em inglês)", disse André Stein, Co-CEO da Eve, em nota. O executivo estima que esse seja mercado potencial de US$ 760 bilhões.

A Eve teve início como parte de um projeto da aceleradora de mercado da Embraer para o desenvolvimento do eVtol. O modelo de aeronave de pouso e aterrisagem vertical ficou popularmente conhecido "carro voador".

Segundo a Embraer, já são 1.825 veículos encomendados por 19 clientes.

Para analistas do mercado, o crescimento da nova vertical liderada pela Eve Holding pode representar uma oportunidade para acionistas da Embraer.

"O negócio representa um grande passo para a Embraer, acrescentando uma opção de valor considerável à tese", afirmaram analistas da Necton em relatório.