Eve, da Embraer, foi a grande vencedora do Paris Air Show, diz JPMorgan

A Eve, fabricante dos eVTOLs da Embraer, os chamados "carros voadores", se destacou como a principal vencedora do Paris Air Show. Com uma série de anúncios estratégicos, incluindo parcerias com fornecedores-chave e novos pedidos, a empresa conquistou a atenção dos especialistas e investidores, resultando em um aumento significativo das expectativas de preço para o final de 2023, escrevem os analistas do JPMorgan.

Segundo eles, a Eve demonstrou um notável progresso, levando-os a revisar seu preço-alvo de US$9,00 para US$12,50. A recomendação do papel é de compra. Essa valorização reflete um processo de redução de riscos identificado pela empresa, que agora conta com uma taxa de desconto de 25%, em comparação com os 27,5% anteriores. Eles ressaltam que as estimativas financeiras subjacentes permaneceram inalteradas, destacando a solidez da estratégia da Eve.

Os principais anúncios da Eve durante o evento Paris Air Show foram fundamentais para impulsionar seu sucesso. Em primeiro lugar, a empresa selecionou fornecedores-chave para o desenvolvimento de seus eVTOLs. Entre eles, destacam-se a Nidec Aerospace, responsável pelos sistemas de propulsão elétrica, a renomada BAE Systems, encarregada dos sistemas avançados de armazenamento de energia, e a DUC Helice Propellers, responsável pelos rotores e hélices. Essas parcerias estratégicas garantem que a Eve esteja bem posicionada para avançar na produção em larga escala até 2026.

Outro ponto de destaque foi a conquista de novos pedidos. A Nordic Aviation Capital (NAC) anunciou um pedido firme de 15 unidades, com opções para mais 15, enquanto a Widerøe Zero manifestou sua intenção de adquirir 50 eVTOLs. Além disso, a Eve revelou que a Voar Aviation já havia realizado um pedido anteriormente classificado como confidencial, totalizando 50 eVTOLs. Com isso, a empresa acumula um impressionante backlog de US$8,6 bilhões, representado por 2.850 eVTOLs.

As expectativas do mercado em relação à Eve são bastante promissoras, afirmam os analistas. Os próximos marcos a serem atingidos pela empresa incluem a montagem do primeiro protótipo em escala real no segundo semestre de 2023, seguida por uma campanha de testes em 2024. Além disso, a empresa busca garantir fornecedores para outros sistemas essenciais, como controle de voo, aviônicos, estrutura e sistemas de gerenciamento de energia.

"A Eve se destaca no mercado não apenas por seus avanços tecnológicos, mas também por seu sólido apoio da Embraer, que detém cerca de 89% de participação acionária na empresa e fornece serviços como parte do contrato MSA, o que a diferencia de seus concorrentes e a ajuda a operar com custos operacionais mais baixos em suas fases iniciais", afirma a equipe do JP. Além disso, a Eve possui uma carteira de pedidos superior, estimada em cerca de 2.850 unidades, ou aproximadamente US$8,6 bilhões, representando uma participação de mercado de cerca de 22%.

O mercado de eVTOLs apresenta um potencial considerável, estimado em mais de US$1 trilhão apenas em demanda de passageiros e potencialmente ultrapassando US$3 trilhões até 2040, ao adicionar o transporte de cargas e uso militar. "Nesse contexto, a Eve se posiciona como uma protagonista em ascensão, pronta para aproveitar as oportunidades desse mercado em rápida expansão."