Eve, da Embraer, assina acordo para venda de 50 'carros voadores' na Costa Rica

A subsidiária da Embraer, Eve Air Mobility, fechou um memorando de entendimento para a venda de até 50 aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOLs) na Costa Rica. O acordo envolve a Aerosolutions — responsável pelo desenvolvimento da Aeros Electric Airlines — e a Bluenest, divisão de Mobilidade Aérea Avançada da espanhola Globalvia.

O objetivo é desenvolver um ecossistema de mobilidade aérea urbana no país, com foco inicial na região de Guanacaste, no Pacífico Norte, conectando aeroportos a resorts e áreas de ecoturismo por rotas de até 50 quilômetros.

Com mais de 3 milhões de turistas internacionais por ano, a Costa Rica é o principal destino da América Central. Mas a malha rodoviária congestionada torna os deslocamentos longos, principalmente em regiões remotas. A proposta da Eve, subsidiária da Embraer, é reduzir esse tempo com táxis aéreos sustentáveis.

O acordo prevê que a Aerosolutions tenha acesso ao portfólio TechCare, da Eve, que oferece serviços integrados para operação, manutenção e suporte das aeronaves. A parceria também abrange o desenvolvimento de infraestrutura, como vertiportos, em cooperação com a Bluenest.

Segundo Johann Bordais, CEO da Eve, a iniciativa é estratégica para reforçar a posição da Costa Rica como referência em turismo sustentável. “Nossas aeronaves contribuirão de forma relevante para transformar o transporte em regiões como Guanacaste”, afirma.

A operação será baseada na configuração Lift + Cruise, com rotores verticais fixos e asas para voo de cruzeiro, sem partes móveis. A aeronave será equipada com motores elétricos duplos, com foco em desempenho e segurança. A Eve está atualmente em fase de testes com o protótipo.

Além da venda dos eVTOLs, as empresas realizarão workshops sobre temas críticos para a viabilidade da mobilidade aérea na região: desenvolvimento de vertiportos, integração do espaço aéreo, certificações e treinamento de pilotos.

“Essa parceria permitirá à Aerosolutions oferecer viagens mais rápidas, eficientes e com baixa emissão, especialmente onde as estradas são limitadas”, afirma Megha Bhatia, diretora comercial da Eve, comunicado. “É um passo para a integração inteligente dos modais”.

A Globalvia, que já opera a principal rodovia da Costa Rica, a Ruta 27, integrará as operações aéreas às rotas terrestres. Segundo Jose Ignacio Rodriguez, da Bluenest, a empresa realizou testes com vertiportos e eVTOLs em Guanacaste em 2024 e já opera com o software de agendamento Vector, da Eve.

“Estamos viabilizando a infraestrutura de mobilidade aérea para um futuro mais conectado e sustentável”, diz Rodriguez, no texto de divulgação do anúncio.

Para a Aerosolutions, o projeto consolida a estratégia de mobilidade regional. “Vamos reduzir congestionamentos e tempos de viagem em regiões-chave como Guanacaste”, afirma Antonio Mota, CEO da empresa.