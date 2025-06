EUA x China, IPCA e agenda de Haddad com Lula: os principais destaques do mercado nesta terça-feira

Os mercados asiáticos tiveram desempenho misto nesta terça-feira, 10. O índice Nikkei 225, de Tóquio, avançou 0,32%, enquanto o Topix permaneceu estável. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,56% e o Kosdaq, focado em pequenas empresas, registrou alta de 0,91%, alcançando sua quinta alta consecutiva.

Por outro lado, o CSI 300, da China, caiu 0,51%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, fechou praticamente estável. Na Índia, o Nifty 50 teve leve alta de 0,15%, com o BSE Sensex operando próximo da estabilidade. O mercado australiano se destacou, com o S&P/ASX 200 subindo 0,84%.

Na Europa, as bolsas operavam em queda por volta das 7h30 (horário de Brasília), com exceção do mercado britânico. O índice Stoxx 600 recuava 0,12%, o CAC 40, de Paris, caía 0,09% e o DAX, de Frankfurt, registrava baixa de 0,52%. O FTSE 100, de Londres, destoava ao subir 0,43%. As ações do setor de defesa lideravam as perdas, pressionadas pela expectativa de que as negociações entre EUA e China incluam temas sensíveis como as restrições às terras raras, essenciais para a indústria bélica.

Nos Estados Unidos, os futuros de ações do Dow Jones recuavam 0,03%, os do S&P 500 ganhavam 0,1% e os do Nasdaq 100 subiam 0,12%. O movimento reflete cautela dos investidores diante das negociações comerciais e das incertezas no cenário global.