EUA podem repetir erro de 1967 e enfrentar risco de estagflação, avalia consultoria

Dados mostram que a inflação nos EUA está sob controle e o crescimento segue sólido (TIMOTHY A. CLARY /AFP)
Redatora
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 05h58.
Os Estados Unidos podem vivenciar uma alta de preços semelhante à que antecedeu a crise de estagflação das décadas de 1970 e 1980, de acordo com a consultoria macroeconômica TS Lombard. As informações foram divulgadas pelo Business Insider. O risco estaria ligado à combinação de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed), choques de oferta e estímulos fiscais.
A estagflação ocorre quando a economia desacelera ao mesmo tempo em que a inflação se mantém elevada. Esse cenário limita a capacidade de bancos centrais reduzirem juros para estimular a atividade econômica, diferentemente de uma recessão comum.
Dados mostram que a inflação nos EUA está sob controle e o crescimento segue sólido, o que leva grande parte dos analistas a considerar o risco como marginal. Ainda assim, a TS Lombard destaca paralelos com erros de política monetária cometidos no fim da década de 1960.
Em nota, Dario Perkins, diretor de macroeconomia global da consultoria, disse que há condições para que a economia americana volte a acelerar a partir de 2026. Essa expansão pode pressionar os preços e dificultar o trabalho do Fed.
Os principais fatores apontados são:
Para o especialista, se essas condições coincidirem com cortes adicionais de juros, a inflação pode permanecer elevada e até acelerar, reproduzindo parte da dinâmica vista em 1967. Naquele período, a inflação disparou e, em 1980, atingiu quase 15% ao ano, consolidando o quadro de estagflação.
De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, a probabilidade de que o Fed mantenha sua taxa básica inalterada subiu de 8% para 14% na última semana. Já as chances de que o BC dos EUA realize dois novos cortes de juros até o fim de 2025 caíram de 73% para 63%, em meio a indicadores de crescimento robusto do PIB e pedidos de auxílio-desemprego abaixo do esperado.