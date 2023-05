EUA negocia teto da dívida, urgência do arcabouço aprovada e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais sobem na manhã desta quinta-feira, 18, com investidores ainda atentos às negociações envolvendo o teto da dívida americana. Antes de partir para a reunião do G7 no Japão, o presidente Joe Biden sinalizou esforços para um acordo com os republicanos, chegando a afirmar que terão que se unir "porque não há alternativa".

Segundo a secretária do Tesouro, Janet Yellen, sem um acordo, os Estados Unidos terão dificuldades de honrar todos seus pagamentos a partir do início de junho. Expectativas de que um acordo saia antes do fim deste mês contribuem com as altas no mercado internacional.

Desempenho dos indicadores às 8h (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): + 0,04%

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,19%

Nasdaq futuro (Nova York): + 0,18%

FTSE 100 (Londres): + 0,59%

DAX (Frankfurt): + 1,66%

CAC 40 (Paris): + 0,95%

Hang Seng (Hong Kong)*: + 0,85%

Arcabouço fiscal tem urgência aprovada

Discussões políticas também permeiam o mercado brasileiro, que nesta quinta deverá repercutir a aprovação da urgência do novo arcabouço fiscal na Câmara. Foram 367 votos a favor, sendo que eram necessários apenas 257. Com a urgência aprovada, o mérito da proposta deverá ser votado na quarta-feira, 24.

O número expressivo a favor da urgência do texto dá confiança de que o texto deverá passar sem grandes sustos na próxima semana. "Ainda que algumas notícias falem em possibilidade de alterações do texto, parece pouco provável que ocorram modificações, pela celeridade e quórum de aprovação", disse Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa.

Ibovespa ontem

O Ibovespa voltou a subir na quarta-feira, 17, com apoio das ações da Vale (VALE3) e de papéis ligados ao minério de ferro. O índice subiu 1,17% para 109.460 pontos.