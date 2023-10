EUA evita shutdown, desemprego recua na Europa, Azul reestrutura dívida e o que mais move o mercado

O mercado internacional digere nesta segunda-feira, 2, a aprovação do projeto de lei que adia em 45 dias o shutdown dos Estados Unidos. Sem isso, o governo americano poderia enfrentar a paralisação dos sistemas públicos, que ficariam sem o financiamento necessário.

EUA evita shutdown

Apesar da aprovação, o constante embate político para a manutenção do governo americano tem mantido parte dos investidores cautelosos. Em agosto deste ano, vale lembrar, a Fitch rebaixou o rating dos títulos americanos de AAA para AA+, citando, entre os fatores, os "repetidos impasses de limite de dívida e resoluções de última hora".

A resolução de curto prazo nos Estados Unidos tampouco é suficiente para evitar a aversão ao risco neste início de outubro.

O rendimento do título de 10 anos do Tesouro Americano, que tanto preocupou os investidores em setembro, volta a se aproximar da máxima desde 2007 nesta manhã. A alta ajuda a impulsionar o preço do dólar no mundo.

O índice Dxy, que mede a variação da divisa americana contra as moedas mais negociadas do mundo, volta a tocar máxima desde novembro. O clima também é de cautela nas bolsas, com os principais índices de Nova York perto da estabilidade e os da Europa em queda.

Desemprego na Europa

No Velho Continente, investidores repercutem a queda da taxa de desemprego da Zona do Euro de 6,5% para 6,4%. Por lá, também foram divulgados os Índices de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês), que saíram em terreno contracionista para o mês de setembro.

Focus

No Brasil, a principal divulgação foi o boletim Focus, que reúne o consenso de mercado para os principais indicadores da economia brasileira. Sem grandes alterações, o destaque ficou para a revisão do IPCA de 2024, de 3,86% para 3,87%.

Azul reestrutura dívida

A Azul concluiu a reestruturação da dívida com a maior parte dos seus arrendadores de aeronaves e fabricantes de equipamentos. O acordo contemplou os seguintes fatores:

A eliminação das obrigações de pagamento de arrendamento que haviam sido anteriormente diferidas durante a pandemia da COVID-19;

a redução permanente nos pagamentos contratuais de arrendamento, para novas taxas acordadas de mercado;

o diferimento de determinados pagamentos a arrendadores e fabricantes, bem como obrigações contratuais com fornecedores;

outras concessões, incluindo reduções nas obrigações de final de contrato de arrendamento e condições de devolução de aeronaves, eliminação de pagamentos de reservas de manutenção futuras e rescisão antecipada de determinados arrendamentos de aeronaves.

Como parte do acordo, a Azul emitiu US$370.490.204,00 em títulos de dívida sem garantia, com vencimento em 2030 e cupom de 7,500%, em contrapartida a pagamentos e outras obrigações devidas a tais arrendadores e fabricantes.

Os arrendadores e fabricantes também concordaram em receber até US$570 milhões em ações preferenciais da Azul a um valor de R$36,00 por ação. A emissão de todas as ações preferenciais abrangidas nesses contratos será feita em parcelas trimestrais, com início no terceiro

trimestre de 2024 e com conclusão prevista para o quarto trimestre de 2027.