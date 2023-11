EUA: conta de juros já ultrapassa US$ 1 trilhão ao ano

As taxas que os investidores cobram para tomar Treasuries americanos devem continuar sob pressão de alta no próximo ano, a julgar pelo custo crescente da dívida do país.

O valor anualizado dos pagamentos de juros do governo dos Estados ultrapassaram US$ 1 trilhão no mês passado, segundo análise da Bloomberg. Esse montante dobrou nos últimos 19 meses e equivale a 15,9% de todo o orçamento federal para o ano fiscal de 2022.

Os números foram calculados com base em dados mensais do Tesouro americano para dívida pendente e juros médios pagos.

Endividamento dos EUA

A deterioração do endividamento nos EUA já levou a uma disparada dos yields e levou a Fitch Ratings a rebaixar a nota de crédito do país em agosto. O salto das taxas também chamou a atenção do Federal Reserve porque, na prática, tem o efeito de aperto monetário.

Para países emergentes como o Brasil, os yields mais altos nos EUA diminuem o diferencial de juros que atraem investimentos para o país em um momento em que o Banco Central (BC) reduz a Selic.

Para o governo americano, o custo da dívida mais alto pode gerar um ciclo vicioso ao levar o Tesouro a emitir mais títulos para pagar juros, além de rolar vencimentos. Os leilões de dívida já aumentaram para cobrir déficits crescentes.

“Haverá mais aumentos nos leilões”, disseram os estrategistas Ira Jersey e Will Hoffman, da Bloomberg Intelligence. “Além de déficits de mais de US$ 2 trilhões em futuro próximo, vencimentos crescentes após o aumento das emissões também precisarão ser refinanciados.”