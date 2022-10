Ethimos: Escritório que assessora R$ 4 bi migra para o BTG e visa novas frentes de atuação

A Ethimos Investimentos anunciou sua migração para o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame), após 12 anos vinculados à XP Investimentos. Com mais de 7.000 clientes, o escritório de agentes autônomos assessora R$ 4 bilhões em ativos e tem sede Campinas. A mudança tem como objetivo buscar novas linhas de atuação em 2023, com uma oferta mais ampla de produtos, especialmente para o segmento corporate.

"A mudança para o BTG Pactual vem em um momento em que o escritório estuda os movimentos que vão garantir a continuidade do crescimento do negócio e o relacionamento cada vez mais estreito com os clientes. O banco tem uma expertise global de investimentos que se relaciona diretamente com a nossa visão de longo prazo", disse Claudio Foresti, sócio e diretor executivo da Ethimos Investimentos

Além do escritório em Campinas, a Ethimos possui uma rede de agentes autonônomos com representantes em Rio Claro, Socorocaba, Marília, Botucatu, Limeira, Piracicaba, Vinhedo e na capital paulista. A Ethimos nasceu com foco em varejo, mas tem se voltado cada vez mais para clientes de alta renda e private.

A previsão é de que a Ethimos comece a operar com o BTG daqui a 60 dias, após cumprimento de aviso prévio e encerramento do contrato com a XP.