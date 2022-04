ETFs de fabricantes de chips atraem bilhões após desvalorização

Os ETFs de semicondutores registraram cerca de US$ 6,8 bilhões em entradas desde o início do ano, superando os US$ 5,2 bilhões em todo o ano de 2021 e os US$ 2,1 bilhões do ano anterior, segundo dados compilados pela Bloomberg.

Os investidores estão inundando os fundos negociados em bolsa focados em ações de semicondutores, na segurança de que o setor pode se recuperar dos problemas na cadeia de suprimentos e da escassez de chips que arrastaram as ações.

Esses dados asseguram que o setor caminha para a recuperação da turbulência causada pela pandemia, com a possível nova rodada de confinamentos na China. Esses problemas pesaram sobre os ETFs e levaram o Philadelphia Semiconductor Index a uma perda de 21% este ano, mais de três vezes a queda no S&P 500.

“O baixo desempenho faz sentido, dado o ambiente macro de curto prazo”, disse Ross Mayfield, analista de estratégia de investimento da Baird. Mas “as pessoas acreditam na história de crescimento de longo prazo, especialmente porque entraram em foco este ano com a escassez da cadeia de suprimentos”.

Fundos de ativos em ETFs

Os dois maiores fundos por ativos, iShares Semiconductor ETF e VanEck Semiconductor ETF, caíram ambos mais de 20% este ano. Mas eles tiveram entradas no acumulado do ano de US$ 137 milhões e US$ 2,5 bilhões, respectivamente.

“É o posicionamento dos investidores para o longo prazo, pois os semicondutores estão na convergência de vários impulsionadores de demanda temática”, disse ele, como carros elétricos, metaverso e criptomoedas. “Se há uma indústria cíclica onde colocar capital novo para trabalhar, os semis parecem ser um setor interessante para alocações no mercado de hoje.”

A demanda por semicondutores permanece alta, com vendas da indústria saltando mais de 20% a cada mês por quase um ano. A queda do mercado de ações também tornou as valuations mais atraentes, disse Kevin Kelly, CEO da Kelly ETFs.

Embora o sentimento em torno da indústria permaneça esperançoso, Frank Cappelleri, estrategista de mesa de operações da Instinet, compartilha que os maiores ETFs de semicondutores podem não ter uma melhora no curto prazo.

“Muitas vezes, um ponto de inflexão, uma virada para cima, não ocorre até que o sentimento piore primeiro”, disse Cappelleri. “Isso pode não ter que acontecer agora, mas a fraqueza contínua daqui em diante eventualmente pode alterar os dados de fluxo.”