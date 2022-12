Estratégia de investimento 60/40 deve voltar em 2023, diz BofA

O chamado “portfólio 60/40” está pronto para uma recuperação depois de enfrentar o seu pior ano desde a crise financeira global, de acordo com o estrategista-chefe de investimentos do Bank of America.

Aplicar 60% do capital em ações e 40% em títulos “deve gerar retorno positivo em 2023”, disse Michael Hartnett em relatório com o cenário para 2023 publicado pelo banco nesta quinta-feira,22.

Hartnett está otimista em relação ao desempenho dos títulos no primeiro semestre do ano que vem, pois estima que a recessão tende a durar de seis a nove meses, sem ser profunda ou deixar cicatrizes. O mercado acionário pode subir no segundo semestre, quando estiver “claro que deixamos o pico das taxas de juros e o fundo dos lucros corporativos para trás “, explicou.

O desempenho de títulos e mercados acionários globais foi afetado neste ano, em meio aos aumentos dos juros pelos bancos centrais, o que reforçou temores de recessão. Um índice de referência da Bloomberg que acompanha o mercado de ativos cruzados nos EUA mostra que uma carteira típica 60/40 caminha para encerrar o pior ano desde a crise financeira global.

Hartnett também disse que a perspectiva para ações de companhias de pequena capitalização, ou “small caps”, é “realmente muito boa” quando investidores começarem a antecipar uma recuperação.

“Não vamos voltar para um mundo de taxas 0% ou flexibilização quantitativa, onde tudo o que você precisava fazer era ter ações das ‘big techs’”, explicou. “As pessoas estão procurando uma nova liderança nos mercados, e as ações ‘small caps’ farão parte disso.”