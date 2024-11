Estrangeiros tiram mais de R$ 1 bi da B3 desde vitória de Donald Trump

Os investidores estrangeiros registraram um saldo negativo na B3 de R$ 1,356 bilhão desde a vitória de Donald Trump na quarta-feira passada, dia 6. Os dados, baseados nos números divulgados diariamente pela B3, foram levantados pela Comdinheiro e consideram os fluxos até o pregão de segunda-feira, 11.

Na quarta-feira passada, quando Trump foi declarado eleito, houve uma saída de R$ 219 milhões de capital estrangeiro. A maior retirada foi registrada na sexta-feira, dia 8, totalizando R$ 943 milhões. No mesmo período, o Ibovespa caiu 2,13%, enquanto o S&P 500, principal índice de Wall Street, subiu 3,78%, alcançando pela primeira vez a marca dos 6.000 pontos.

O mercado, em grande parte, acredita que o protecionismo de Trump será prejudicial para economias emergentes. "Para o Brasil, isso significa mais pressão sobre o câmbio e sobre a capacidade do Banco Central de cortar juros", afirmou Roberto Padovani, economista-chefe do BV, em entrevista recente.

No acumulado do ano, a saída de investidores estrangeiros está em R$ 23,5 bilhões, já incluindo a entrada de R$ 7,9 bilhões em ofertas subsequentes de ações, como a que marcou a privatização da Sabesp.

Pacote fiscal

Além do cenário global sob o governo Trump, os investidores também permanecem atentos às medidas do governo para aumentar a credibilidade fiscal. A principal expectativa está voltada para a apresentação do pacote de corte de gastos, que está sendo desenvolvido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"A perspectiva de um eventual anúncio continua sendo postergada. Se os cortes ainda estão sendo discutidos, parece muito pouco provável que a proposta seja oficialmente apresentada nesta semana", disse em nota Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.