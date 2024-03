‘Estou no caminho certo’: Prates nega rumores de saída do comando da Petrobras (PETR4)

As últimas semanas têm sido agitadas para a Petrobras (PETR4) — e ao seu presidente, Jean Paul Prates. Desde que ele anunciou uma postura mais cautelosa em relação aos dividendos, e em seguida o excedente que poderia ir para pagamentos extraordinários ser colocado na reserva de capital, a companhia vem se desvalorizando e cada vez mais envolvida em rumores. O principal deles, e que vem de antes do capítulo dos dividendos, é de que o acionista controlador estaria próximo de demitir Prates.

No X (ex-Twitter), o presidente da Petrobras ironizou os rumores. Ele, que participa do maior evento global da indústria de petróleo e gás natural, a CeraWeek, em Houston (Estados Unidos), disse que somente hoje tomou conhecimento sobre o assunto e negou que possa deixar o comando da estatal. Segundo ele, devido à agenda cheia, e sem olhar o noticiário, soube apenas hoje que andaram “derrubando-o” por aqui. “Isso só me assegura que estou no caminho certo”, escreveu.

Trabalho intenso o dia todo em Houston com mais de 15 reuniões por dia, sem olhar o telefone, e agora soube que já andaram me “derrubando” no Brasil… isso só me assegura que estou no caminho certo. Faz parte! pic.twitter.com/YBWFbc9pTm — Jean Paul Prates (@jeanpaulprates) March 20, 2024

Nem dívida, nem investimentos: o destino dos R$ 43 bilhões

A principal polêmica em volta da Petrobras se refere ao excedente do lucro apurado no fim do ano fiscal de 2023. O montante de R$ 43 bilhões, que o mercado aguardava que pelo menos uma parte iria se materializar como dividendos extraordinários, foi destinado à reserva de capital. O anúncio veio junto com o balanço do quarto trimestre, divulgado na noite de 7 de março.

Em teleconferência com investidores e analistas, Prates afirmou que os nomes indicados pelo governo, acionista majoritário da estatal, foram unânimes em votar pela retenção total do montante. “Respeitamos a decisão soberana do Conselho, mas [o cenário] pode mudar. Essa novela continua, não acabou ainda, pois é uma questão de timing. O dividendo é para distribuição de qualquer forma”, disse.

Alexandre Silveira x Jean Paul Prates

Boatos de que Prates seria demitido da Petrobras têm como origem uma possível insatisfação vinda do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Há quem especule que o chefe da pasta não estaria contente com a condução da estatal e gostaria de ter um nome mais ligado a ele no comando. Mas nada é confirmado, inclusive Silveira tem negado a informação quando questionado.

O ministro classificou os rumores como “grande especulação”. Após uma reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto ao CEO da Petrobras, Silveira afirmou que também que a distribuição de dividendos da estatal não foi debatida. Segundo ele, a companhia avaliará o que fará com os recursos nos próximos dias.

