Estímulo na Europa, inflação ao produtor, Petrobras e o que move o mercado

As bolsas internacionais avançam na manhã desta terça-feira, 8, recuperando parte das perdas do início da semana, quando o S&P 500 registrou sua maior queda desde outubro de 2020, pressionado pelas preocupações sobre as consequências da guerra na Ucrânia. Além da busca por oportunidades, expectativas de que o Banco Central Europeu irá liberar novos estímulos movem a melhora de humor de investidores estrangeiros.

A União Europeia, segundo a Bloomberg, deve apresentar ainda nesta semana seu plano de venda massiva de títulos para financiar gastos com energia e defesa em meio a conflito no leste do continente. Ainda de acordo com a agência de notícias, o programa deve ser revelado após reunião emergencial prevista para encerrar na sexta-feira, 11.

Invista melhor o seu dinheiro com a newsletter semanal da EXAME Invest. Inscreva-se aqui

O dinheiro levantado com a venda de títulos deve ser distribuído a países do bloco em forma de empréstimos, de acordo com fontes da Bloomberg.

Ainda que incerto, o possível plano de fomento à energia e à defesa da Europa tem impulsionado os principais índices de ações do continente. Bolsas da Alemanha e França sobem mais de 1% nesta manhã, enquanto os mercados espanhol e italiano beiram 3% de alta.

O tom também é positivo no mercado de futuros americano, ainda que em menor ritmo. Os principais índices de Nova York sobem menos de 0,20%.

As altas do mercado acionário ocorrem paralelamente à valorização do petróleo, que voltou a ganhar força nesta terça, saltando para acima de 126 dólares nesta manhã. Na véspera, a commodity chegou a disparar para 139 dólares, mas fechou na casa dos 123 dólares, com investidores digerindo a possibilidade de banimento do petróleo russo e possível alívio das sanções sobre o petróleo venezuelano.

Inflação ao produtor

A disparada do petróleo tem elevado as preocupações sobre a inflação global e menor ritmo de crescimento. Consequências da valorização da commodity devem ser sentidas no índice de preço ao produtor (IPP) brasileiro, que será divulgado nesta terça pelo IBGE. Mais sensíveis à variação das commodities, o setor produtivo do mundo inteiro tem atravessado duras altas de preços. O IPP já supera 30% na Europa e 9% nos Estados Unidos.

Petrobras

O cenário, que tem forçado o preço de combustíveis para cima, tem ensejado medidas governamentais para conter a inflação. No Brasil, discussões sobre possível congelamento temporário de preços da Petrobras (PETR3/PETR4) tem provocado reações negativas no mercado.

As ações ordinárias da estatal tombaram mais de 7% na véspera, em meio às dúvidas sobre a capacidade de repasse de preços da empresa. Em busca de sua reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, avalia lançar um novo programa de subsídio ao combustível, segundo o Estado de S. Paulo.

Agenda do dia

Além de dados de inflação ao produtor, economistas devem repercutir o IGP-DI de fevereiro, para o qual a expectativa é de alta de 1,52%. Esta terça ainda será marcada pela retomada da temporada de balanços, com a divulgação dos resultados da Marfrig (MRFG3), Log-In (LOGN3), GPS (GGPS3) e Vulcabras (VULC3).

Saraiva

A Saraiva informou que o segundo aditivo ao plano de recuperação judicial foi aprovado em assembleia com credores realizada na última tarde. A expectativa sobre a aprovação, na última sessão, levou as ações da companhia a fecharem em alta de 26%. O aditivo prevê a formação da unidade produtiva independente (UPI) da loja Shopping Ibirapuera, podendo ser vendida separadamente.