Estímulo chinês, Fed Boys, prévias da GOL e Aura e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais operam em alta nesta manhã de terça-feira, 10, dando continuidade à melhora de humor do mercado internacional desencadeada por sinais de uma política monetária mais branda nos Estados Unidos.

O alívio veio de Philip Jefferson, vice-presidente do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed). Jefferson sinalizou que a recente alta dos juros futuros já estaria fazendo parte do trabalho do Fed e que uma restrição adicional à política monetária deveria ser avaliada "cuidadosamente". O risco, afirmou, é o Fed ser excessivamente agressivo em sua política de juros.

Fed Boys no radar

As falas contribuíram para o humor dos investidores, afetado pelo conflito Hamas-Israel, melhorasse na última tarde. O discurso foi suficiente para derrubar o dólar e levar as bolsas do Brasil e Estados Unidos a viraram para o terreno positivo. Nesta terça, investidores estarão atentos aos discursos de outros garotos do Fed, em busca de encontrar algum alinhamento entre seus membros. Estão previstas para hoje as falas de Raphael Bostic, Mary Daly, Neel Kashkari e Christopher Waller.

Estímulo chinês

Mas outro fator anima os investidores nesta manhã: a expectativa de novos estímulos na China. A origem da esperança foi uma notícia da Bloomberg com fontes anônimas que afirma a intenção do governo aumentar o déficit em US$ 137 bilhões para financiar projetos de infraestrutura. O objetivo, segundo a reportagem, seria levar a China para mais perto de sua meta de crescimento.

Bolsas de Hong Kong fecharam em alta nesta madrugada. Mas os índices de Xangai e o minério de ferro negociado em Dalian terminaram o dia em queda na China. Na Europa, onde as bolsas fecharam antes da reação da última tarde, os índices sobem mais de 1%. Futuros de Wall Street também operam no positivo.

GOL tem alta no volume de decolagens

A GOL apresentou um crescimento de 13,1% no número de decolagens no terceiro trimestre, segundo prévia operacional divulgada nesta manhã. A taxa de ocupação cresceu 1,4 ponto percentual na comparação anual para 81,4%.

Aura aumenta produção de ouro

Quem também apresentou a prévia do terceiro trimestre foi a Aura. A empresa registrou 12% de alta em sua produção de ouro frente ao mesmo período do ano passado. A extração total foi de 64.875 onças de ouro.

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.