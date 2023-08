Estímulo chinês, debênture bilionária da Eletrobras, o dedo do BNDES na Tupy e o que move o mercado

Investidores chegam a para última semana de agosto em tom de recuperação, mesmo após o discurso cauteloso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole. Seu recado foi claro: os Estados Unidos ainda podem voltar a subir juros. Mas nada que outros diretores do Fed já não tinham aventado. Com parte dos alertas já precificados, as bolsas encerraram o último pregão em alta, com o tom positivo se estendendo para a manhã desta segunda-feira, 28.

Apesar dos ganhos no mercado internacional, as principais bolsas de valores ainda acumulam perdas em agosto e caminham para encerrar o mês em queda. Além da possibilidade de novas altas de juros, sinais de deterioração da economia chinesa pesaram negativamente ao longo de agosto.

Estímulo chinês

Para tentar frear o pessimismo do mercado com a China, inclusive, o governo local cortou nesta segundo o imposto sobre negociações na bolsa de valores. A redução do imposto, segundo comunicado do governo chinês, visa "revigorar o mercado de capitais e aumentar a confiança dos investidores".

A medida, vista como um estímulo de curto prazo, contribuiu para as altas de mais de 1% de índices de Xangai. A bolsa de Hong Kong também encerrou as negociações no azul.

Ainda que tenha servido de impulso para as ações chinesas, o efeito foi limitado sobre o mercado de commodities. Na Ásia, o minério de ferro fechou sem uma direção definida, com leve alta em Dalian e queda em Singapura. Já o petróleo oscila perto da estabilidade.

Debêntures da Eletrobras

A Eletrobras anunciou que fará uma emissão de R$ 7 bilhões em debêntures. A emissão será divida em duas sérias. A primeira será de R$ 4 bilhões e a segunda de R$ 3 bilhões. A debêntures terão o prazo de oito anos e serão atreladas ao Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA).

BNDES indica conselheiros na Tupy

O BNDES Participações, indicou Anielle Francisco da Silva e Carlos Roberto Lupi para o Conselho de Administração da Tupy. O banco de desenvolvimento é o maior acionista da empresa, com 28,2% do capital.

Taesa suspende projeção de Capex

A Taesa informou, "em função da fase final do empreendimento da concessão Sant’Ana Transmissora de Energia S.A., decidiu suspender a divulgação da projeção de Capex para este ano.

