Estapar (ALPK3) tem receita recorde no 2T22 e reduz prejuízo

A Estapar (ALPK3) divulgou nesta quarta-feira, 10, os resultados do segundo trimestre de 2022.

A Estapar registrou um prejuízo de R$ 36,32 milhões, uma melhora de 39,9% em relação ao mesmo período do ano passado, quando tinha sido de R$ 60,46 milhões.

No semestre, o prejuízo diminuiu para R$ 79,63 milhões, queda de 36,4% em relação aos R$ 125,17 milhões.

A receita líquida da Estapar subiu 55,8%, passando de R$ 175,62 milhões entre entre abril e junho de 2021 para R$ 273,68 milhões entre abril e junho de 2022.

Esse foi um recorde histórico para um segundo trimestre.

No semestre, a receita foi de R$ 517,69 milhões, em alta de 51,8% em relação aos R$ 341,10 milhões do mesmo período do ano passado.

A Estapar voltou para um lucro operacional de R$ 20,72 milhões no trimestre, contra um prejuízo de R$ 17,29 milhões do mesmo período do ano passado.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) aumentou 91,4%, passando de R$ 41,13 milhões para R$ 78,75 milhões na comparação anual.

A empresa registrou um aumento dos custos de 37,1%, passando de R$ 135,63 milhões no segundo trimestre do ano passado para R$ 185,98 milhões no mesmo período de 2022.

As despesas gerais e administrativas também aumentaram 26,8%, passando de R$ 21,62 milhões para R$ 27,41 milhões.

A margem bruta aumentou 9,3 pontos percentuais, passando de 22,77% para 32,04%.

A dívida líquida diminuiu 8,39%, passando de R$ 850,7 milhões no segundo trimestre de 2021 para R$ 779,3 milhões no mesmo período de 2022.

Para Estapar (ALPK3), existe espaço para mais crescimento

Segundo a empresa, mesmo com esse resultado histórico, existe espaço para mais crescimento orgânico nos próximos trimestres.

"A recuperação do fluxo de veículos pós-COVID continua em evolução mês após mês. Além disso, em nosso negócio, o 2º semestre é sazonalmente mais forte que o 1º semestre. Por último, mas não menos importante temos diversas operações em fase de maturação, com destaque para a Concessão da Zona Azul de São Paulo que vem crescendo vigorosamente trimestre após trimestre", salientou a Estapar na divulgação dos resultados.