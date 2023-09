Esta ação desabou 70% no trimestre: veja as maiores baixas do período

As ações das Casas Bahia (BHIA3), ex-Via, acumularam as maiores baixas do Ibovespa no terceiro trimestre, com uma queda de 70,7%. Os papéis chegaram, inclusive, ao posto de maior baixa do Ibovespa no ano. O papel encerrou o pregão negociado a R$ 0,63.

O calvário da ação começou na metade de setembro, quando foi precificada sua oferta secundária de ações, o follow-on. A empresa tinha a expectativa de levantar R$ 981 milhões para reforçar o caixa, mas a realidade ficou bem aquém do esperado. A oferta foi de apenas R$ 622,9 milhões, com papéis precificados a R$ 0,80 – valor 28% abaixo do fechamento anterior em R$ 1,11.

A companhia também vive um momento operacional delicado. No resultado do segundo trimestre, a companhia reverteu lucro de R$ 6 milhões e registrou prejuízo de R$ 492 milhões. A empresa encerrou o segundo trimestre com R$ 875 milhões em caixa, R$ 359 milhões a menos que no mesmo período do ano passado e R$ 1,145 bilhão abaixo do registrado no fim do ano passado. Na comparação anual, a dívida líquida das Casas Bahia cresceu R$ 440 milhões, considerando recebíveis, para R$ 2,425 bilhões.

“Casas Bahia é uma empresa que está caminhando ladeira abaixo. Além de ter dado prejuízo de quase R$ 500 milhões no trimestre, anunciou processo de fechar lojas e demitir funcionários: está perdendo market share. Magazine Luiza também está entre as maiores quedas e deu prejuízo, mas não perdeu participação de mercado. E isso enquanto concorrentes gringas como Amazon e Mercado Livre voando”, afirmou Gustavo Cruz, analista da RB Investimentos.

Entre as maiores quedas do índice, também estiveram as ações do Pão de Açúcar (PCAR3) e da Gol (GOLL4), que caíram perto de 50% no trimestre. Vale lembrar que o mês foi difícil para todas as ações ligadas ao ciclo econômico.

“O trimestre foi marcado por um notável movimento de queda nos ativos mais cíclicos e vinculados ao setor de consumo. A elevação das taxas de juros futuros tanto no Brasil quanto no exterior, com a Treasury de 10 anos nos Estados Unidos atingindo novos recordes, contribuíram para esse cenário”, avaliou Bruna Sene, analista da Nova Futura Investimentos.

O Ibovespa, principal índice da B3, subiu 1,3% no período. Veja abaixo as maiores quedas da janela entre junho e setembro:

