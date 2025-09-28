Esse influenciador cansou de só dar dicas de finanças - agora ele quer cuidar do seu dinheiro

De um blog de vinhos a um canal sobre economia com mais de 1 milhão de inscritos no Youtube, Charles Mendlowicz, conhecido como Economista Sincero, agora mira no segmento de gestão de patrimônio e comprou participação na Ticker Wealth, onde irá liderar a estratégia de expansão.

A firma, que presta consultoria, também tem uma área de gestão e cuida, atualmente, de R$ 500 milhões. Mendlowicz chega com a missão de dobrar esse número e sua entrada no negócio, até agora, tem se mostrado promissora.

Em pouco mais de um mês, ele conta, a Ticker Wealth foi por procurada por 2,5 mil clientes em potencial, com cerca de R$ 3 bilhões em patrimônio. É o poder da influência digital no wealth management, avalia Mendlowicz.

“Estatisticamente, a cada 100 pessoas que você liga, 40 vão agendar contato. Aqui, 100% está querendo um bate-papo. Não devemos ficar só no R$ 1 bilhão de ativos sob gestão ”, afirma.

Mendlowicz espera que sua rede de contatos do "Economista Sincero" traga bons números para a consultoria. Não somente do digital, mas da economia real também.

Carioca formado em economia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), o currículo de Mendlowicz mostra um profissional com mais de 30 anos em experiência no mercado financeiro e no varejo.

“Eu não sou fruto da internet, minha essência é falar de economia com pessoas, mas agora tenho um megafone, que são as redes. Então me ajuda muito ser da vida real e agora falar no Youtube”, diz.

Para ele, o mercado tem ainda muito espaço para crescer no segmento de wealth. Mas, agora, o Brasil está preparado para amadurecer, já que normas como a CVM 175 e 179 trouxeram mais transparência para a relação entre consultores e investidores.

De olho ainda no digital, a Ticker Wealth monitora clientes que chegam pelas redes sociais. Segundo a pesquisa 2025 EY Global Wealth Research Report, 49% dos entrevistados da América Latina estão explorando essas plataformas para buscar orientação financeira.

O estudo também mostra que a presença em redes sociais (como TikTok e Instagram) é um dos fatores que os clientes consideram importantes ao selecionar um provedor de gestão de patrimônio (14% buscam um provedor com maior presença nas redes sociais).

Contato personalizado e internacionalização

De acordo com uma pesquisa da McKinsey realizada em 2023, mais de 53% das pessoas justificaram a mudança de instituição financeira pela busca por novos produtos e serviços não ofertados pelo banco principal de origem. Nesse quesito, a gestão de patrimônio costuma ter uma maior variedade de opções, além de consultoria personalizada.

“O brasileiro médio não tinha acesso a bons produtos. E quem tinha acesso? Quem tinha muito dinheiro. Só que hoje a própria classe média brasileira já tem acesso a produtos muito semelhantes ao investidor com dinheiro, graças à tecnologia e às redes sociais. Seja a pessoa com R$ 1 mil ou R$ 1 milhão, poucas são as informações que elas não vão ter acesso”, comenta Mendlowicz.

Dentro da Ticker, também há uma área de research também liderada por alguém ativo nas redes: Marcelo Alemi, conhecido como Monkey Stocks em seus perfis, com passagens por Movile e Grupo Primo. Ele divide o trabalho com sócio-fundador da casa, Danilo Bastos.

O Economista Sincero também quer atender brasileiros que investem no exterior, estejam eles aqui ou lá fora. “Quem mora nos EUA jamais vai ter um atendimento abrasileirado nas instituições americanas.”

Estima-se que nos Estados Unidos morem cerca de 2 milhões de brasileiros. Por isso, o influenciar conta à EXAME Invest que já está olhando uma instituição americana de negócios para comprar.

“Esse mercado de consultoria, para mim, é o mercado que vai crescer mais nos próximos anos, principalmente vinculados a influenciadores.”