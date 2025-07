Essa fintech levou o parcelado para as compras em dólar. E já tem 6 mil pessoas na fila de espera

Quem está acostumado a parcelar suas compras no Brasil sente falta dessa facilidade ao viajar para o exterior. Pensando nisso, a fintech Karta decidiu oferecer o modelo para brasileiros.

A companhia oferece um cartão em dólar para residentes no Brasil, sem a necessidade de documentos americanos. As transações chegam a ser isentas de IOF: a "mágica" da isenção do imposto, que normalmente é de 3,5% nas compras no cartão fora do país, está na parceria com o escritório Pinheiro Neto Advogados, que montou a estrutura e possibilitou o pagamento com stablecoins, sob os quais não incidem impostos.

Se o cliente utilizar o Pix para pagar a fatura, a taxa de IOF passa a ser de 0,38%.

A fintech oferece condições de pagamento de até nove vezes, com taxas de 5% para 3 parcelas, 10% para 6 parcelas e 15% para 9 parcelas, uma proposta ainda pouco explorada no mercado internacional. Com uma anuidade de US$ 300, o serviço está disponível para clientes em qualquer país, seja para viajantes ou para aqueles que desejam adquirir produtos internacionais de forma facilitada.

“A Karta oferece uma solução diferenciada nos Estados Unidos, com a possibilidade de parcelar compras, como a de um iPhone, de maneira muito mais vantajosa do que se fosse comprado no Brasil”, explica o CEO, Freddy Juez.

No Equador ao Brasil, via Miami

Fundada em Miami por Juez e Orlando Espinoza, a Karta iniciou suas operações no Brasil em novembro de 2024, com foco em um público de alto poder aquisitivo e viajantes frequentes.

Nascido no Equador, Juez traz experiência no mercado financeiro, tendo atuado no segmento de crédito consignado com outra fintech no seu país de origem, que alcançou mais de US$ 200 milhões em ativos sob gestão. Espinoza, por sua vez, fundou sua primeira empresa ainda muito jovem e escalando produtos tecnológicos com foco em mercados emergentes, através da renomada Y Combinator.

A Karta foi recentemente financiada com uma rodada seed no valor de US$ 5,4 milhões, liderada pelo fundo Canary, com participação de investidores como Clocktower, FJ Labs e Interaudi Bank. Esse financiamento será utilizado principalmente em marketing, no vácuo deixado pela American Express, que está encerrando sua divisão de contas em dólar para estrangeiros.

Entre os benefícios exclusivos, a Karta oferece acesso a salas VIP em aeroportos, embarques prioritários, experiências de luxo em destinos internacionais e ingressos para eventos como a Fórmula 1, parques da Disney e a Copa do Mundo.

Atualmente, a Karta já conta com 3 mil clientes ativos e mais de 6 mil pessoas aguardando na lista de espera. A empresa tem como objetivo dobrar sua carteira de clientes até o final de 2025.