Espaçolaser: Fitch avalia aumento de capital como positivo para a empresa

O aumento de capital anunciado pela Espaçolaser no dia 31 de agosto, de até R$ 225 milhões, é avaliado como positivo pela Fitch Ratings. A agência não alterou, entretanto, o rating da companhia, avaliada como A- com perspectiva estável.

"Considerando um cenário de entrada potencial de aproximadamente R$ 85 milhões, valor mínimo garantido pelos acionistas, a redução da alavancagem líquida seria limitada, em torno de 0,5 vez, com o indicador de alavancagem migrando para 4,6 vezes em 2022 e 2,8 vezes em 2023", afirma a agência, citando cálculos próprios. Em 2021, a razão entre dívida líquida e Ebitda da companhia ficou em 5,1 vezes e a projeção para o indicador, sem o evento, seria de 4,2 vezes em 2023.

A Fitch também fez uma análise considerando dois outros cenários alternativos: um com a entrada de R$ 140 milhões e, outro, com o total da oferta preenchida, em que seriam levantados R$ 225 milhões. No primeiro cenário, há potencial para reduzir moderadamente a alavancagem, em torno de 0,7 vez e, no segundo, está a maior oportunidade, com redução de 1,1 vez.

"Os dois primeiros cenários de capitalização sensibilizados reduzem as atuais pressões existentes nos ratings, derivadas de uma fraca performance operacional e aumento da alavancagem, e os deixam mais aderentes à classificação atual. O terceiro cenário com capitalização total, ou próxima a esta, posicionaria o indicador de alavancagem e a liquidez da companhia de forma mais favorável que a atual, o que poderia alterar a Perspectiva do rating", afirma a agência em relatório.

Em julho deste ano, a Fitch rebaixou o rating da companhia para A- e manteve a perspectiva estável. A ação aconteceu por causa da perspectiva de margens mais apertadas, em função de uma conjuntura econômica desfavorável.