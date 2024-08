Escolha de novo CEO faz Starbucks ter alta recorde nas ações

O gosto dos investidores da Starbucks nas últimas horas não foi apenas pelo tradicional café da empresa. O apetite também se deu na valorização de ações. Esse movimento se deu depois que a rede confirmou a contratação do então CEO da Chipotle Mexican Grill, Brian Niccol, como seu novo líder.

As ações da Starbucks, sediada em Seattle, subiram até 24%, a maior alta de todos os tempos, e adicionaram mais de US$ 20 bilhões em valor de mercado. Por outro lado, as ações da Chipotle caíram até 14%, para uma perda de valor de pouco mais de US$ 10 bilhões, segundo a Bloomberg.

Niccol está sendo aclamado como o principal CEO de restaurantes nos EUA por vários analistas, incluindo Michael Halen, da Bloomberg Intelligence, que disse que a contratação é "óbvia". Brian Bittner, da Oppenheimer & Co., disse que Niccol é uma "contratação dos sonhos" para a Starbucks. E

Em apenas algumas horas após o anúncio, as ações receberam pelo menos quatro atualizações, com Niccol recebendo elogios por seu histórico de sucesso como chefe na Chipotle, bem como na Taco Bell, que é de propriedade da Yum Brands (Pizza Hut, KFC etc)

O otimismo com relação a Niccol é merecido. As ações da Chipotle subiram 773% desde que Niccol assumiu como CEO em 5 de março de 2018 até o fechamento desta segunda-feira.

Já as ações da Starbucks subiram apenas 35% no mesmo período, enquanto o S&P 500 ganhou 99%.