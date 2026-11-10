Escala 5x2 agrada funcionários, mas desafia lojas e fábrica, diz CEO da Riachuelo

O que aconteceu? A Riachuelo já opera mais de 100 das suas 440 lojas na escala 5x2 , a pouco mais de um mês do fim da 6x1

, a pouco mais de um mês do fim da 6x1 A nova regra entra em vigor em 16 de dezembro , no período de vendas mais importante do ano para a varejista

, no período de vendas mais importante do ano para a varejista O CEO, André Farber, diz que a mudança tira 10% da carga horária dos funcionários quando a jornada chegar a 40 horas, em 2027

dos funcionários quando a jornada chegar a 40 horas, em 2027 A empresa aposta em previsão de demanda e self-checkout para não repassar o custo ao consumidor

para não repassar o custo ao consumidor Na fábrica, o desafio é competir com países de jornada maior, segundo o executivo

A Riachuelo (RIAA3) já tem mais de 100 lojas funcionando na escala 5x2, com cinco dias de trabalho e dois de folga, a pouco mais de um mês do fim da escala 6x1 no Brasil. A rede soma 440 lojas, entre as bandeiras Riachuelo, Carter's e Casa Riachuelo. A C&A, principal concorrente direta, testa o modelo em 60 lojas.

"A gente vem trabalhando todo esse ano para se adaptar à escala 5x2", disse o CEO da Riachuelo, André Farber, em entrevista à EXAME após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, nesta segunda-feira, 9.

O que muda em dezembro

O fim da escala 6x1 está na Emenda Constitucional 141, promulgada pelo Congresso e publicada no Diário Oficial em 16 de outubro. O texto dá dois meses para as empresas se adaptarem, o que leva a mudança para 16 de dezembro.

A partir dessa data, os trabalhadores passam a ter direito a dois dias de descanso remunerado por semana, um deles preferencialmente aos domingos, e a jornada máxima cai de 44 para 42 horas semanais. O limite de 40 horas só passa a valer um ano depois, em dezembro de 2027.

A emenda proíbe redução de salário e permite que acordos e convenções coletivas prevejam escalas diferentes, desde que o trabalhador tenha, na média do mês, duas folgas por semana. Veja o calendário completo da transição.

"A gente perde 10% da carga horária"

Farber afirma que a experiência nas lojas tem sido positiva. "Operar na 5x2 tem sido muito bom. A gente vê que os níveis de satisfação das pessoas aumentam, porque elas têm um dia a mais de folga", disse.

O desafio, segundo ele, está nas horas. Quando a transição terminar, cada funcionário trabalhará quatro horas a menos por semana, sem redução de salário. "A gente é muito a favor de que as pessoas tenham mais qualidade de vida, mas a gente perde 10% da carga horária das pessoas", afirmou o CEO.

Para compensar, a Riachuelo diz ter adotado modelos de previsão de demanda com escalas mais refinadas, para colocar os funcionários nos horários de maior movimento, e ampliado o número de caixas de autoatendimento, os self-checkouts. "A gente tem que trazer eficiência e melhorar a forma como opera para se adequar à legislação e oferecer um bom serviço sem aumentar o custo para o consumidor", disse Farber.

A C&A segue um caminho parecido. O CEO da empresa, Paulo Correa, disse à EXAME que o teste reduziu as faltas dos funcionários e que a varejista também aposta no autoatendimento para ganhar produtividade. Para ele, o domingo é o dia mais afetado, porque o fluxo nos shopping centers cresce e o número de funcionários disponíveis diminui com as duas folgas.

Regra começa no auge das vendas

A mudança chega no momento mais sensível do calendário do varejo de moda. "As datas mais importantes para o nosso negócio começam agora, de 20 de novembro até 24 de dezembro", disse Farber ao comentar as expectativas para a Black Friday e o Natal. A escala 5x2 passa a ser obrigatória a pouco mais de uma semana do Natal.

Na fábrica, a concorrência é com a Ásia

A Riachuelo tem produção própria, por meio das fábricas do Grupo Guararapes, no Rio Grande do Norte. Segundo Farber, a operação fabril já funciona majoritariamente na escala 5x2, mas a redução da jornada cria outro tipo de problema.

"Somos a maior fábrica têxtil da América Latina, mas a gente compete com países que têm regras de carga horária mais amplas", afirmou. A questão, para o executivo, é como manter o Brasil competitivo nesse cenário.

A empresa tem mais de 33 mil funcionários, cerca de metade deles no Nordeste. Farber diz que a Riachuelo é a maior empregadora do Rio Grande do Norte. "Tem 50 municípios em que a primeira fonte de renda é o trabalho feito conosco", disse. "Então a gente precisa equacionar como ser competitivo e, ao mesmo tempo, gerar todas as oportunidades que a gente gera."