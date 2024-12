Equipe de Capital Privado do BTG Pactual é premiada pela IJGlobal

A equipe de Private Capital do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame) foi reconhecida como Fundo de Melhor Desempenho do Ano nas Américas, prêmio concedido pelo IJGlobal e Power Finance & Risk (PFR) - publicações globais de destaque que analisam e reconhecem as melhores práticas e desempenhos nos setores de infraestrutura, energia e financiamento de projetos — em destaque o Fundo BTG Pactual Infraestrutura Dividendos (BDIV11).

O BDIV11 é um fundo de dividendos listado, especializado no setor de energia, com foco no investimento em ativos operacionais, incluindo uma linha de transmissão (Tropicália), um ativo de geração a gás (Linhares) e uma pequena central hidrelétrica (PCH Braço).

Os jurados também reconheceram o BTG Pactual como o gestor de fundos de melhor desempenho consistente na América Latina, por oferecer um desempenho operacional sólido para seus ativos de infraestrutura. A área de Capital Privado possui um longo histórico no setor, no qual opera desde 2005, com diversos fundos para além do BDIV11.

“Esse reconhecimento reflete o esforço de um time incansável, que sempre busca a melhor relação risco/retorno para nossos clientes, com ativos de qualidade, muita pesquisa e dedicação, o que tem como consequência a entrega de resultados consistentes ao longo dos anos”, diz Renato Mazzola, sócio e head de Capital Privado do BTG Pactual.

A gestão dos ativos há mais de uma década resulta em maior proficiência e estabilidade dos investimentos do fundo, que tem como objetivo gerar retornos por meio do pagamento de dividendos de seus investimentos. Com sua filosofia de investimento defensiva e de longo prazo, o fundo é o principal fundo de infraestrutura listado brasileiro em termos de pagamento de dividendos, tendo distribuído desde seu início, um total de R$ 160,20 por ação, resultando em um dividend yield anualizado de 38,68%.

Ao comparar o desempenho do fundo com outros concorrentes no mercado, o BDIV gerou um rendimento 204,20% maior que o segundo colocado desde que foi lançado. Além disso, gerou um ganho de capital total de 95,20%, superando significativamente as expetativas previstas em seu IPO.