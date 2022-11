EQI contrata Fernando Góes, trader com mais de 150 mil seguidores nas redes sociais

O trader e analista Fernando Góes está de malas prontas para a EQI Investimentos, após o término da cláusula de não concorrência que tinha com seu antigo empregador. Góes está entre as personalidades mais famosos do mercado financeiro brasileiro, com mais de 180.000 seguidores no YouTube e mais de 150.000 no Instagram.

Na EQI Investimentos, Góes retomará projetos pelos quais ficou conhecido. Um deles será o curso de opções "A Grande Tacada", que já teve mais de 40.000 alunos, com nova turma prevista para iniciar em janeiro de 2023.

"É com muita alegria que inicio essa jornada na EQI. Além da oportunidade de levar 'A Grande Tacada' a um novo público, terei aqui espaço para desenvolver novos projetos e fortalecer outros produtos que eu vinha tocando", disse Fernando Góes.

Parceria com o irmão

Góes também levará para a EQI o programa "Irmãos Góes", que, junto com seu irmão Zé Góes, analisará e fará orientaçõs sobre swing trade -- operação que visa retornos de curto e médio prazo no mercado.

"Meu irmão fez sua história com análise gráfica, focando nos movimentos do mercado. Eu tenho um olhar mais fundamentalista, que avalia balanço e perspectivas de empresas. Nesse programa, juntamos os dois perfis para entregar mais resultados aos clientes", afirmou Zé Góes.

Além dos produtos, Fernando e Zé Góes também atuarão como analistas de investimentos, segundo a EQI, podendo assessorar os clientes da casa.