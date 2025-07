Entregas da Embraer crescem 30% no 2º trimestre, puxada por aviação executiva

A Embraer (EMBR3) entregou 61 aeronaves no segundo trimestre de 2025, considerando todas as unidades de negócio da companhia. O número representa um avanço de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram entregues 47 aviões. Na comparação com o primeiro trimestre deste ano, as entregas mais que dobraram (com crescimento de 103%).

Na divisão de Aviação Comercial, a Embraer entregou 19 aeronaves entre abril e junho, o mesmo total do segundo trimestre de 2024. Apesar da estabilidade na comparação anual, houve salto de 171% em relação ao primeiro trimestre de 2025.

A aviação executiva se destacou no trimestre, com 38 entregas realizadas. O volume supera em 41% o desempenho do segundo trimestre do ano passado e indica expansão contínua da demanda por jatos executivos. Na comparação trimestral, a alta foi de 65%.

A área de Defesa e Segurança da Embraer entregou quatro aeronaves no período, do modelo Super Tucano.

Em 2025, o total estimado de entregas é de 77 a 85 aeronaves na Aviação Comercial (ponto médio 10% acima no comparativo anual), e de 145 a 155 aeronaves na Aviação Executiva (ponto médio 15% acima ano sobre ano).