Entenda por que Gusttavo Lima está comprando Bitcoin como nunca

O sertanejo compartilhou no Twitter suas estratégias de investimento em Bitcoin e Ethereum. Gusttavo Lima, na verdade, segue uma estratégia bastante simples: 'caiu, comprou, essa é a regra.'

Gusttavo Lima não está sozinho. Milhares de brasileiros estão seguindo seus passos e investindo no ativo mais rentável da última década. Os investimentos em HASH11, fundo que investe em criptoativos na Bolsa brasileira, superaram os de BOVA11, fundo tradicional que investe em ações nacionais.

Esses investimentos dominaram o Brasil e o mundo por um simples motivo: eles tendem a ser extremamente rentáveis. Afinal, quem investiu em Bitcoin no início, em 2010, conseguiu pegar uma valorização de +10.694.174% em dez anos. Na prática, isso significa que:

10 reais investidos teriam se transformado em R$ 1.069.427

Se você tivesse investido 50 reais, hoje teria R$ 5.347.137

Um investimento de R$ 1.000 seria hoje R$ 106.942.740

O Ethereum, segundo maior projeto do universo cripto, que também está no radar de Gusttavo Lima, não fica pra trás. Quem investiu no projeto desde o começo, em 2015, conseguiu uma valorização de +96.099,29% transformando cada 100 reais investidos em quase R$ 100 mil.

O cenário, porém, não é tão diferente pra quem chegou atrasado. A história recente mostra que a estratégia "caiu, comprou", empregada por Gusttavo Lima, tende a entregar excelentes resultados.

Se você tivesse comprado Bitcoin e Ethereum nas últimas quedas, teria dobrado o dinheiro

Se você tivesse comprado bitcoin quando o preço foi a US$ 31 mil, em uma das quedas mais bruscas do ano passado, poderia ter lucrado +122% quando o preço atingiu a máxima de US$ 69 mil, ainda em 2021.

De maneira similar, se tivesse aproveitado a queda de ETH para comprar a moeda ao preço de US$ 1.900, poderia ter lucrado +142% poucos meses depois.

Todos esses lucros, é claro, são coisa do passado. Essas oportunidades já passaram e você provavelmente não ficou sabendo delas. Porém, isso mostra que as quedas recentes do Bitcoin podem ter aberto uma janela de oportunidade para novos lucros da ordem de +100%. Ou seja, você pode estar diante da chance de multiplicar seu dinheiro investido em poucos meses.

A beleza desse mercado é que uma pequena quantia já pode ser o suficiente para mudar de vida financeira. Enquanto algumas pessoas ficam de fora por medo ou desconfiança, muitas pessoas comuns estão literalmente ficando milionárias com essas moedas.

Entenda por que o Bitcoin e o Ethereum podem atingir novas máximas em 2022

Se você quer participar dessa febre e ter a chance de ficar rico com criptomoedas, saiba que ainda dá tempo de aproveitar. Isso porque, mesmo depois de toda essa valorização, alguns analistas acreditam que o BTC e o ETH podem subir ainda mais.

O raciocínio por trás desse potencial de valorização, na verdade, é bastante simples. De acordo com Vinícus Bazan, um dos principais analistas de criptoativos do Brasil, o preço do Bitcoin, como o de qualquer outro ativo, é determinado majoritariamente por oferta e demanda.

Isso significa que, quanto mais pessoas querendo comprar bitcoin, para um mesmo número de bitcoins ofertados, o preço tende a subir. É claro que existem outros fatores que influenciam o preço, como condições gerais da economia mundial, entre outros. Porém, um dos grandes determinantes é esse jogo entre oferta e demanda.

Em outras palavras, segundo Bazan, o Bitcoin tem grandes chances de continuar subindo se mais pessoas começarem a demandar bitcoin e se a oferta continuar igual.

Demanda por Bitcoin pode aumentar ainda mais

Bem, vamos ver por partes. O que está acontecendo com a demanda por Bitcoin atualmente? Se você abrir qualquer portal de finanças, vai constatar que ela não para de aumentar.

Os maiores investidores do criptouniverso, as chamadas 'baleias', estão comprando e acumulando uma quantidade imensa de bitcoins. Estamos falando aqui de bilhões investidos nesse ativo.

É isso mesmo. Enquanto alguns investidores comuns ficam de fora por medo de investir quantias pequenas, como R$ 100 ou R$ 500, tem gente investindo bilhões de dólares nessa moeda. Prova de que, apesar de ser um ativo bastante volátil, tem gente com muito mais a perder do que o investidor comum investindo pesado nesse mercado.

Além disso, o acesso ao Bitcoin está cada vez mais democrático. Nos últimos meses foi lançado o primeiro fundo que investe em cripto no Brasil, o HASH11. Como você viu, ele foi um sucesso e já superou o tradicional BOVA11.

Lá fora também está acontecendo algo parecido. Os maiores bancos dos EUA já estão começando a oferecer bitcoins para sua base de clientes. Se a gente juntar aqui o JP Morgan, o Wells Fargo, e alguns dos grandes bancos, são mais de 200 milhões de pessoas.

Ou seja, a demanda por bitcoin não para de crescer e tende a aumentar ainda mais nos próximos meses e anos. O primeiro item da tese de Bazan já foi.

Oferta de Bitcoin é limitada e produção está diminuindo

Agora, o que está acontecendo com a oferta do Bitcoin? Se ela continuar fixa, e a demanda continuar subindo, há grandes chances do preço explodir. Mas a oferta não está fixa: ela está diminuindo.

Esse é um processo natural e programado pelos criadores do Bitcoin, chamado de halving. De acordo com essa teoria, quando isso acontece, a quantidade de bitcoins produzida cai pela metade. E, historicamente, sempre que isso aconteceu um novo ciclo de valorização teve início.

Nos últimos dois ciclos de valorização, vimos multiplicações de 85x e 29x no dinheiro investido. Isso significa que, se você tivesse investido R$ 2.000 no começo do último ciclo, teria lucrado R$ 58 mil.

Nós estamos vivendo atualmente o terceiro ciclo de halving, e as valorizações no preço ainda não acompanharam essa queda na oferta. Em outras palavras, o preço pode estar pressionado pra baixo, com grandes chances de explodir a qualquer momento.

Mas o halving não é o único responsável por limitar a oferta de bitcoins. Na verdade, o Bitcoin tem um limite programado de unidades que podem ser criadas. Quando a quantidade de bitcoins disponível atingir 21 milhões, nunca mais vai ser criado nenhum bitcoin.

E caso você ache que 21 milhões é muito, saiba que estamos quase chegando lá.

O que significa que o Bitcoin pode, de fato, atingir os US$ 100 mil ou até mesmo os US$ 300 mil ainda em 2022.

O Bitcoin pode subir e arrastar algumas criptomoedas menores; entenda

O mais importante, porém, é saber o que fazer com essa informação. Claro, investir em BTC e ETH parece a coisa mais sensata, mas isso pode não ser a melhor forma de ganhar dinheiro.

Isso porque se o Bitcoin saltar dos atuais US$ 40 mil para US$ 100 mil, por exemplo, traria uma valorização de +150%. Um excelente resultado, mas nada capaz de mudar a vida financeira de alguém. Se isso se concretizar, pra atingir 1 milhão de reais você precisaria investir R$ 400 mil.

Segundo Bazan, o que é mais inteligente para o pequeno investidor nesse caso é apostar nas criptomoedas menores, fora do radar, com potencial de subir ainda mais que o Bitcoin.

Isso porque, quando o Bitcoin sobe, ele costuma perder o fôlego. Depois de atingir US$ 100 mil, por exemplo, muitos investidores passariam a procurar outras moedas, com espaço pra subir ainda mais. É aí que tendem a acontecer grandes valorizações.

Por exemplo, no ano passado, enquanto o Bitcoin acumulou alta de "apenas" +59%, uma das maiores valorizações do ano veio de uma criptomoeda fora do radar chamada GALA, que subiu +52.000%.

Nesse caso, um investimento de apenas R$ 2.000 seria suficiente para chegar ao milhão em tempo recorde – apenas um ano.

E esse não é um caso isolado: algumas criptomoedas minúsculas entregaram valorizações ainda maiores em 2021. Veja a tabela abaixo.

No primeiro caso, apenas R$ 650 seriam suficientes para chegar ao milhão.

Conheça gratuitamente a tese por trás dessas projeções para o Bitcoin

Bazan e sua equipe acreditam que investir nessas criptomoedas específicas é a forma de ter as maiores chances de enriquecer em 2022. O analista, porém, reconhece a dificuldade de saber quais são essas criptomoedas tão promissoras.

Nessa mesma tabela que te mostrei, por exemplo, algumas moedas são de qualidade extremamente duvidosa, como Doge e Shiba Inu. São projetos que não têm nenhum valor, baseados em memes de cachorro. Essas moedas entregaram grandes valorizações, mas é muito difícil confiar em um projeto com essas características.

Mais do que isso, é muito difícil projetar qualquer tipo de crescimento em criptomoedas baseadas em memes ou em rumores de YouTube ou Twitter. Essas valorizações gigantescas trouxeram muita coisa de qualidade duvidosa para esse mercado - e a principal habilidade de quem enriquece com isso é saber separar o joio do trigo, para investir nos projetos realmente promissores.

Daí a importância de um acompanhamento profissional, de pessoas especialistas e que dedicam suas vidas a estudar e entender esse mercado.

Equipe de especialistas já recomendou ativos que subiram +15.000%

Esse é o caso de Bazan e sua equipe. O analista é o atual diretor do Departamento de Inteligência e Blockchain da Empiricus. Caso você não conheça, esse é o maior grupo de investidores em criptoativos da América Latina.

Bazan e seus colegas acompanham o mercado 24 horas por dia e garimpam as moedas com maior potencial para os investidores pequenos. Foi assim que eles conseguiram entregar, em 2021, uma valorização de mais de +15.000% com uma criptomoeda desconhecida.

Essa valorização não é uma hipótese. Ela aconteceu e essa equipe de especialistas conseguiu identificar e recomendar a moeda antes dessa super valorização.

Claro, essa oportunidade já passou e esses lucros já foram realizados. Bazan, porém, tem uma lista de novas oportunidades e já garimpou as principais criptomoedas que têm maior potencial para entregar grandes multiplicações nesse novo ciclo.

E o analista gravou um vídeo gratuito falando tudo sobre suas projeções para o Bitcoin e sobre sua tese em criptomoedas específicas com potencial de subir ainda mais.

Relatório gratuito com a tese completa já está disponível; acesse aqui

É isso mesmo. Clicando no botão acima você tem acesso a um relatório completo e gratuito, em que Bazan explica todo o racional por trás de suas projeções para o Bitcoin.

Lá você também vai entender como o analista faz para identificar criptomoedas tão promissoras e que já transformaram milhares de vidas.

O vídeo já está disponível e você pode assistir gratuitamente clicando no botão abaixo.

Acredito que a melhor decisão agora é reservar uns minutinhos para assistir ao vídeo gratuito. Você não tem nada a perder. É de graça e pode mudar sua vida financeira ainda em 2022.

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus