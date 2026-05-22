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Entenda a relação de Kevin Warsh, novo presidente do Fed, com Donald Trump

Entre laços pessoais, uma oportunidade perdida em 2017 e uma confirmação histórica, a relação entre os dois vai muito além da política monetária

Velhos conhecidos: a relação entre Trump e Warsh antecede a política

Velhos conhecidos: a relação entre Trump e Warsh antecede a política

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 22 de maio de 2026 às 05h00.

A cerimônia de posse de Kevin Warsh nesta sexta-feira, 22, na Casa Branca diz muito sobre a natureza da relação entre o novo presidente do Federal Reserve e Donald Trump. A escolha do local rompe com a tradição recente.

As posses de presidentes do Fed ocorrem tipicamente na sede do banco central, sem a presença do presidente da República. Também reflete o interesse pessoal de Trump no cargo, em meio à prolongada disputa sobre a independência do banco central.

Laços pessoais que antecedem a política

A ligação entre Warsh e Trump não nasceu da política monetária. Warsh é casado com Jane Lauder, filha do bilionário Ronald Lauder. Ronald é herdeiro da fortuna da Estée Lauder, presidente do Congresso Judaico Mundial e amigo de Trump desde os tempos de faculdade na Universidade da Pensilvânia. Também é um doador histórico e confidente de Trump.

2017: a oportunidade perdida

Em novembro de 2017, Trump escolheu Jerome Powell para presidir o Fed, preterindo Warsh. Nos anos seguintes, Warsh foi se tornando cada vez mais vocal em sua crítica à gestão Powell.

Em julho de 2025, afirmou que a recusa do Fed em cortar juros havia sido um "erro grave". Mas também demonstrou independência num momento crítico: aconselhou Trump a não demitir Powell, decisão que teria beneficiado o próprio Warsh pessoalmente, mas que também preservou a credibilidade do Fed enquanto instituição.

A nomeação e o elogio presidencial

Quando Trump anunciou Warsh no final do último mês de janeiro, não lhe poupou elogios. "Conheço Kevin há muito tempo e não tenho dúvida de que ele passará para a história como um dos grandes presidentes do Fed, talvez o melhor. Ele é perfeito para o papel e nunca vai te decepcionar", escreveu Trump no Truth Social.

A confirmação pelo Senado, com placar acirrado de 54 a 45, refletiu o temor de que Warsh cedesse às repetidas demandas de Trump por juros mais baixos para impulsionar a economia.

A sombra sobre a independência

A própria cerimônia de posse na Casa Branca alimentou o debate sobre autonomia do banco central. David Wilcox, pesquisador do Peterson Institute for International Economics disse que a escolha do local "não passa uma boa impressão" num momento delicado para o Fed. "É ligeiramente perturbador que alguém tão bem sintonizado com o simbolismo tenha optado por não realizar a cerimônia na sede do Fed", disse Wilcox.

O próprio Trump disse, em janeiro, que "presidentes do Fed mudam quando assumem o cargo." Era ao mesmo tempo uma advertência e uma resignação,  de quem já viveu isso com Powell e aposta que, desta vez, escolheu o homem certo.

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