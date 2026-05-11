Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Enjoei decide encerrar Elo7, marketplace de produtos artesanais

A empresa destacou que a receita líquida da unidade caiu 39,5% no quarto trimestre do ano passado

(Elo7/Divulgação)

(Elo7/Divulgação)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 11 de maio de 2026 às 13h43.

A Enjoei informou nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou a descontinuidade das operações da plataforma Elo7, marketplace de venda de produtos artesanais.

Em fato relevante, a companhia afirmou que, a partir desta data, a plataforma deixará de receber novos pedidos, garantindo o cumprimento de todas as obrigações com clientes e vendedores em transações já em andamento. O Elo7 era operado pela subsidiária integral Elo7 Serviços de Informática Ltda.

Segundo a Enjoei, a decisão foi tomada após um processo de revisão estratégica e de alocação de capital. A empresa explicou que desde a integração, o Elo7 passou a atuar em um ambiente competitivo mais desafiador, marcado pela forte expansão de grandes multinacionais do comércio eletrônico.

Limitações de escala

De acordo com a companhia, esse cenário "elevou significativamente os custos de aquisição de clientes e impôs limitações de escala, comprometendo a viabilidade econômica da operação diante do atual custo de capital". A Enjoei afirmou ainda que adotou diversas iniciativas para aumentar a eficiência operacional e reduzir a dependência de mídias pagas, mas que essas medidas não foram suficientes para reverter a perda de escala do negócio.

A empresa destacou que a receita líquida da unidade caiu 39,5% no quarto trimestre do ano passado em comparação com o mesmo período de 2024. Os impactos contábeis e financeiros decorrentes da decisão serão detalhados nas divulgações trimestrais de resultados.

Do online para as ruas: o plano do Enjoei para acelerar no varejo físico

Desde abril, a companhia abriu outros dois pontos próprios na cidade de São Paulo, um no Campo Belo e outro na Frei Caneca, nas proximidades da Avenida Paulista.

Agora, com o modelo testado, está pronta para partir para a expansão via franquias: o plano é chegar a 300 unidades em 2027. Para o próximo ano, a estratégia já está desenhada: concentrar a abertura das lojas no Sudeste, em cidades com mais de 300 mil habitantes.

“Nosso plano é bem ambicioso”, diz a empresária em relação aos planos para o offline. Os contratos para as 20 primeiras unidades já estão em fase final de negociação.

Acompanhe tudo sobre:Elo7Enjoei

Mais de Invest

Endivididados pretendem fazer novos gastos durante a Copa, revela estudo

B3 vê agro e infraestrutura puxando 'fila de 50 IPOs' após Compass

Seis em cada 10 brasileiros pretendem apostar em bets durante a Copa

'É só o começo', diz CEO da Compass, no primeiro IPO na B3 em cinco anos

Mais na Exame

Brasil

Ciro Gomes descarta candidatura à Presidência e confirma disputa no Ceará

Pop

Chico Pinheiro, ex-âncora do 'Bom Dia Brasil', revela diagnóstico de câncer no intestino

Casual

Turismo do sono ganha suítes ultraluxuosas pelo mundo

Inteligência Artificial

Eles se conheceram num Uber em 2017. Hoje, têm startup de IA de US$ 4,5 milhões