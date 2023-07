Enjoei compra Elo7 em busca de expadir base de vendedores profissionais

A Enjoei (ENJU3) anunciou nesta terça-feira, 18, a compra da Elo7, de venda online de produtos personalizados. Os valores envolvidos não foram divulgados por não serem considerados relevantes o suficientes para a publicação. O preço pago pela companhia também isenta a companhia de ter que aprovar a compra em assembleia de acionistas.

O volume geral de vendas (GMV, na sigla em inglês) da Elo7 em 2022 foi de 500 milhões, com 3,6 milhões de transações feitas e 1,6% compradores ativos, de acordo com fato relevante.

Por que a Enjoei comprou a Elo7

Com a aquisição, a Enjoei espera acelerar sua expansão, com aumento da base de vendedores profissionais. A Elo7 tem 50 mil vendedores ativos em sua plataforma.

Marcas distintas, estrutura compartilhada

As plataformas vão continuar a operar com marcas independentes. As sinergias, segundo a Enjoei, serão em tecnologia, logística e operações.

"A integração viabiliza o crescimento significativo de operações similares, resultando em clara alavancagem operacional, com mais receita, otimização de custos e diluição das despesas", afirmou a Enjoei em fato relevante.