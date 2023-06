Eneva inicia avaliação de potenciais parceiros estratégicos para plataforma de ativos renováveis

A Eneva (ENEV3) deu início ao processo de avaliação de potenciais parceiros estratégicos para plataforma de ativos

renováveis. A empresa informou nesta sexta-feira, 9, que já engajou seu assessor financeiro para coordenar o processo.

"O processo está em estágio inicial de assinatura de acordos de confidencialidade, devendo ser seguida de recebimento de ofertas não vinculantes, avaliação dos ativos pelos investidores pré-selecionados e deverá ainda passar por negociação de acordos vinculantes com eventual investidor selecionado para a fase final do processo", explica a companhia.

O processo também depende de aprovações pelos órgãos de governança, eventuais terceiros e agências regulatórias.

Estratégia de crescimento

O negócio da Eneva passou a ter maior percepção de risco tanto para agências de classificação de risco quanto para bancos de investimento. A agência Fitch Ratings, por exemplo, rebaixou a nona emissão de debêntures da companhia para ‘AA+(bra)’. Antes era de ‘AAA(bra)’. A perspectiva se manteve estável.

"A ação de rating reflete a combinação de investimentos significativos, maiores desembolsos com pagamentos de juros e expectativa de menor nível de despacho das usinas geradoras de energia da Eneva, o que representa um desafio para que a companhia atinja índices de alavancagem financeira compatíveis com a classificação anterior", diz a Fitch. Segundo a agência, a Eneva vem adotando uma estratégia de crescimento agressiva, que tem sido parcialmente financiada por novas dívidas.

Já no ponto de vista de ações, o UBS rebaixou a recomendação de neutra para venda, afirmando que o excesso de chuvas dos primeiros meses de 2023 favorece as hidrelétricas e tira competitividade das termoelétricas, além de o ambiente macroeconômico seguir pressionado. Ainda assim, as ações da Eneva acumulam alta de 8,39% no ano, a R$ 12,14.