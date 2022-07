Eneva (ENEV3) zera conta da Celse com ações e debêntures

A Eneva (ENEV3) aumentou o volume de sua oitava emissão de debêntures de 1,7 milhão de unidades para 2,04 milhões. A oferta deverá totalizar R$ 2,04 bilhões, com o preço base de cada debênture a R$ 1.000. O início da oferta está marcado para o próximo dia 20 de julho, com a liquidação prevista para o dia 21.

Se confirmado os valores, o montante levantado pela companhia será de 6,24 bilhões, incluindo a oferta de 300 milhões de ações por R$ 14, já liquidada em 29 de junho. O valor supera o preço acordado para a compra das Centrais Elétrica do Sergipe (Celse) e das Centrais Elétricas Barra dos Coqueiros (Cebarra) por R$ 6,1 bilhões.

Todo o dinheiro arrecadado na oferta de ações será destinada à aquisição das companhias, segundo a Eneva. O montante levantando pela distribuição de debêntures, no entanto, deverá ser dividido para o financiamento de quatro projetos: Itaqui, Pecém II, Parnaíba VI e UTE Jaquatirica II.

O projeto Itaqui, que envolve a implantação de uma usina térmica no Maranhão, receberá a maior fatia do montante captado com a emissão de debêntures, de 21,32%. O Pecém II será o segundo projeto a receber o maior percentual, de 20,76%.