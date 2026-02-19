Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Energisa vai investir R$ 7 bilhões em 2026 e prioriza nove distribuidoras

Fato Relevante foi divulgado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por um dos maiores grupos privados do setor elétrico nesta quinta-feira, 19

Energisa: o plano sinaliza continuidade do ciclo de expansão do grupo. (Energisa/Divulgação)

Energisa: o plano sinaliza continuidade do ciclo de expansão do grupo. (Energisa/Divulgação)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 09h35.

A Energisa atualizou o mercado sobre a previsão de investir R$ 7,09 bilhões em 2026, considerando apenas investimentos orgânicos, ou seja, recursos destinados à expansão, manutenção e modernização dos próprios negócios do grupo, sem incluir fusões ou aquisições (M&A, em inglês).

O Fato Relevante foi divulgado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por um dos maiores grupos privados do setor elétrico nesta quinta-feira, 19.

Onde o dinheiro será aplicado?

A maior parte dos recursos será direcionada às distribuidoras de energia elétrica, que devem concentrar R$ 6,5 bilhões do total previsto. Esses investimentos envolvem melhorias na rede, ampliação da capacidade de atendimento e cumprimento de obrigações regulatórias.

Cerca de R$ 5,7 bilhões serão aportados nos ativos próprios das nove concessionárias: Energisa Minas Rio (EMR), Energisa Sergipe (ESE), Energisa Paraíba (EPB), Energisa Mato Grosso (EMT), Energisa Mato Grosso do Sul (EMS), Energisa Tocantins (ETO), Energisa Sul-Sudeste (ESS), Energisa Rondônia (ERO) e Energisa Acre (EAC).

Os R$ 807,8 ​milhões restantes serão destinados a obrigações especiais, como recursos ligados à Conta de Desenvolvimento ⁠Energético (CDE), à Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) e outros encargos.

Fora o segmento de distribuição, o plano de investimentos também contempla outras frentes do grupo. Na área de transmissão de energia, estão previstos cerca de R$ 180 milhões. Em geração distribuída, que inclui projetos como energia solar, o valor estimado é de R$ 91 milhões.

Já os negócios de gás natural devem receber aproximadamente R$ 176 milhões. Além disso, holdings e outras empresas do grupo somam cerca de R$ 79 milhões em investimentos projetados para 2026.

A Energisa também detalhou os valores previstos para distribuidoras de gás nas quais a subsidiária Norgás tem participação minoritária. Os investimentos estimados para 2026 somam R$ 197 milhões.

Desse total, R$ 95 milhões estão previstos para a Copergás, R$ 57 milhões para a Cegás, R$ 24 milhões para a Potigás e R$ 21 milhões para a Algás.

De acordo com o comunicado assinado pelo diretor-financeiro (CFO) e de relações com investidores, Maurício Perez Botelho, os valores já consideram créditos de impostos e capitalização de despesas.

Para investidores, o plano sinaliza continuidade do ciclo de expansão do grupo, com foco principal no segmento de distribuição de energia elétrica, que responde pela maior parte do caixa regulado da companhia.

Acompanhe tudo sobre:EnergisaEnergia elétrica

Mais de Invest

Cozinhar em casa ou pedir comida fora: qual escolha pesa mais no bolso?

Rio Tinto desiste de negócio com Glencore e prioriza energia limpa

Natura conclui venda da Avon na Rússia por R$ 166 milhões

Airbus cai 5% após projetar entregas abaixo do esperado; Boeing ganha fôlego

Mais na Exame

Tecnologia

Figma deixa mercado otimista após balanço e ações sobem 15%

Inteligência Artificial

Altman e Amodei evitam aperto de mão em cúpula de IA na Índia

Future of Money

Harvard reduz exposição ao bitcoin e investe em Ethereum

Apresentado por CPFL ENERGIA

Da matriz limpa à indústria: o papel da CPFL na transição energética brasileira