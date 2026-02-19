Energisa vai investir R$ 7 bilhões em 2026 e prioriza nove distribuidoras

A Energisa atualizou o mercado sobre a previsão de investir R$ 7,09 bilhões em 2026, considerando apenas investimentos orgânicos, ou seja, recursos destinados à expansão, manutenção e modernização dos próprios negócios do grupo, sem incluir fusões ou aquisições (M&A, em inglês).

O Fato Relevante foi divulgado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por um dos maiores grupos privados do setor elétrico nesta quinta-feira, 19.

Onde o dinheiro será aplicado?

A maior parte dos recursos será direcionada às distribuidoras de energia elétrica, que devem concentrar R$ 6,5 bilhões do total previsto. Esses investimentos envolvem melhorias na rede, ampliação da capacidade de atendimento e cumprimento de obrigações regulatórias.

Cerca de R$ 5,7 bilhões serão aportados nos ativos próprios das nove concessionárias: Energisa Minas Rio (EMR), Energisa Sergipe (ESE), Energisa Paraíba (EPB), Energisa Mato Grosso (EMT), Energisa Mato Grosso do Sul (EMS), Energisa Tocantins (ETO), Energisa Sul-Sudeste (ESS), Energisa Rondônia (ERO) e Energisa Acre (EAC).

Os R$ 807,8 ​milhões restantes serão destinados a obrigações especiais, como recursos ligados à Conta de Desenvolvimento ⁠Energético (CDE), à Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) e outros encargos.

Fora o segmento de distribuição, o plano de investimentos também contempla outras frentes do grupo. Na área de transmissão de energia, estão previstos cerca de R$ 180 milhões. Em geração distribuída, que inclui projetos como energia solar, o valor estimado é de R$ 91 milhões.

Já os negócios de gás natural devem receber aproximadamente R$ 176 milhões. Além disso, holdings e outras empresas do grupo somam cerca de R$ 79 milhões em investimentos projetados para 2026.

A Energisa também detalhou os valores previstos para distribuidoras de gás nas quais a subsidiária Norgás tem participação minoritária. Os investimentos estimados para 2026 somam R$ 197 milhões.

Desse total, R$ 95 milhões estão previstos para a Copergás, R$ 57 milhões para a Cegás, R$ 24 milhões para a Potigás e R$ 21 milhões para a Algás.

De acordo com o comunicado assinado pelo diretor-financeiro (CFO) e de relações com investidores, Maurício Perez Botelho, os valores já consideram créditos de impostos e capitalização de despesas.

Para investidores, o plano sinaliza continuidade do ciclo de expansão do grupo, com foco principal no segmento de distribuição de energia elétrica, que responde pela maior parte do caixa regulado da companhia.