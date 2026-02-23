Enel planeja investir 53 bilhões de euros até 2028; ação sobe 7%

A Enel (BIT: ENEL) apresentou um novo planejamento para 2026-2028. Nele, está previsto um investimento bruto total de 53 bilhões de euros no período (US$ 62,45 bilhões). Com o anúncio, as ações da empresa sediada em Roma sobem quase 7%.

O valor representa um aumento de 10 bilhões de euros em relação ao plano estratégico anterior, de três anos, que vigorava até o final de 2027. A empresa também afirmou que buscaria maiores retornos para os acionistas.

O investimento irá, majoritariamente, para a Europa e América do Norte, mas a América Latina não ficou de fora. No total, a região receberá um investimento de 9 bilhões de euros, mas não foi detalhado o montante destinado para o Brasil – a Enel tem operações no Brasil, Chile, Colômbia e Argentina.

Os investimentos estão divididos entre Negócio Integrado e Redes:

Mais de 26 bilhões de euros no Negócio Integrado, sendo mais de 23 bilhões na Europa e América do Norte e cerca de 3 bilhões na América Latina;

Mais de 26 bilhões em Redes, com foco na Europa (mais de 20 bilhões) e América Latina (mais de 6 bilhões).

Dentro dos 26 bilhões para Negócio Integrado, cerca de 20 bilhões serão para renováveis, um acréscimo de aproximadamente 8 bilhões em relação ao Plano anterior.

O objetivo é adicionar cerca de 15 GW de nova capacidade renovável, tanto Greenfield — novas instalações construídas do zero — quanto em iniciativas Brownfield, que envolvem modernização e expansão de ativos já existentes.

“Hoje, a Enel apresenta um Plano Estratégico ambicioso e crível, com forte aceleração do crescimento graças ao aumento de investimentos Greenfield e Brownfield, o que levará a uma melhoria adicional do perfil de risco/retorno do Grupo”, disse Flavio Cattaneo, CEO do Grupo Enel.

Dentro de Redes no plano 2026-2028, o Grupo planeja mais de 26 bilhões em Capex bruto divididos entre aproximadamente 55% Itália, mais de 20% Ibéria e quase 25% na América Latina.

Retorno aos acionistas

A Enel prevê que o lucro por ação deve atingir entre 0,80 e 0,82 euros em 2028, frente a 0,69 euros esperados em 2025.

Espera-se que o dividendo por ação cresça aproximadamente 6% ao ano até 2028, considerando uma taxa de crescimento anual composta, partindo dos 0,49 euros estimados para 2025.

O Conselho de Administração da Enel também autorizou a execução de uma nova etapa do programa de recompra de ações, com um desembolso de até 1 bilhão de euros.

Essa ação segue a deliberação da Assembleia de Acionistas de 22 de maio de 2025, que aprovou a aquisição e o consequente cancelamento de ações em tesouraria, totalizando até 3,5 bilhões de euros.

Segundo comunicado, espera-se que mais de 90% do EBITDA ordinário acumulado de cerca de 74 bilhões de euros no período venha de atividades reguladas ou contratadas, incluindo redes, geração elétrica com estruturas regulatórias de longo prazo, PPAs com duração média de 8 anos e clientes finais com tarifas reguladas ou predeterminadas.