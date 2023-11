Encontro Xi-Biden, EWZ em alta, corte à vista no Fed e Americanas: 4 assuntos que movem o mercado

Bolsas internacionais operam perto da estabilidade na manhã desta quinta-feira, 16. No retrovisor do mercado seguem o encontro diplomático entre os presidentes das duas maiores potências do mundo e os dados de inflação dos Estados Unidos, que caíram abaixo do esperado no início da semana.

Encontro Xi-Biden

O presidente da China, Xi Jinping se reuniu com o líder americano Joe Biden na quarta-feira, 16, em evento na Califórnia. No encontro, foi acordada a continuidade da comunicação entre militares dos dois países. Também houve pontos em comum quanto à agenda climática e o combate ao tráfico de fentanil. Como um gesto simbólico de boa vontade, ainda ficou acordada o envio de dois pandas gigantes da China para o zoológico de San Diego.

Mas nem tudo foi amenidades. Pouco após o encontro, Biden reforçou que ainda vê o presidente chinês como um "ditador". Xi Jinping alertou que não pode haver um meio termo na relação entre os dois países: ou são aliados ou inimigos.

Após o encontro da última noite, a bolsa de Xangai fechou em queda. Segundo a Reuters, investidores asiáticos ficaram desapontados com a falta de avanços mais concretos na relação entre os dois países.

Aposta em corte de juros ganha força nos EUA

Nos Estados Unidos, as bolsas vem de dois dias de alta, após os dados da inflação americana terem reforçado as expectativas de um Federal Reserve mais suave na condução de sua política monetária. No mercado, investidores já precificam uma probabilidade de 100% de o Fed manter o juro inalterado em dezembro. Já as apostas de corte de juros, que eram majoritárias para a junho, foram antecipadas para maio. No mercado de bonds, o rendimento do título de 10 anos do Tesouro americano volta a cair nesta quinta, com expectativas de juros mais brandos, indo abaixo de 4,50%.

EWZ em alta

Ainda na esteira dos dados da inflação americana, o EWZ fechou em alta de 0,66% nos Estados Unidos, enquanto a bolsa brasileira esteve fechada devido ao feriado da véspera. O EWZ é o ETF que segue o MSCI Brazil, índice formado pelas principais ações do mercado brasileiro.

Americanas

Já com os principais balanços do terceiro trimestre divulgados, nesta quinta foi a vez da Americanas reportar seus números. No período, a companhia, que está em recuperação judicial, apresentou um prejuízo de R$ 212 milhões, com queda de 21,6% no Ebitda ajustado para R$ 582 milhões. A Americanas também divulgou nesta manhã um guidance para 2025 que inclui um Ebitda de R$ 2,2 bilhões e uma dívida bruta entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão. O atual endividamento bruto da companhia está em R$ 19.32 bilhões.