Empresa que tem parceria com Eli Lilly tem ação que já subiu 50% em 3 meses

Redatora
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05h32.
As ações da Rigel Pharmaceuticals registraram uma valorização de cerca de 50% nos últimos três meses, impulsionadas pelos resultados financeiros acima das previsões e pela ampliação do portfólio de medicamentos. O desempenho colocou a empresa na lista da CNBC das ações de melhor performance entre companhias com valor de mercado acima de US$ 500 milhões na região de São Francisco, nos Estados Unidos.
Nesta quinta-feira, 30, os papéis da companhia fecharam em alta de 7,55%, cotadas a US$ 31,62, na Nasdaq.
De acordo com o CEO Raul Rodriguez, a companhia vem mantendo um ritmo consistente de expansão e lucratividade. O executivo afirmou que a Rigel tem crescido de forma contínua nos últimos quatro anos e que o avanço atual reflete a adição de novos produtos e a disciplina financeira direcionada para a rentabilidade.
No segundo trimestre, a Rigel superou as estimativas de mercado ao apresentar lucro por ação de US$ 3,28, acima dos US$ 2,58 projetados pela FactSet. A receita totalizou US$ 101,7 milhões, superando a expectativa de US$ 88,9 milhões.
Com o bom desempenho, a empresa de biotecnologia revisou para cima sua projeção de receita anual, agora estimada entre US$ 270 milhões e US$ 280 milhões, frente à faixa anterior de US$ 200 milhões a US$ 210 milhões.
O crescimento foi impulsionado pelos três principais medicamentos já disponíveis no mercado:
A Rigel conduz atualmente dois programas clínicos. Um deles, em parceria com a Eli Lilly, busca desenvolver um tratamento para Ocadusertib, doença autoimune e inflamatória. O outro projeto, conhecido como R839, tem como objetivo tratar pacientes com síndrome mielodisplásica de baixo risco (SMD-BR), um tipo de câncer no sangue.
O medicamento R839 está nas fases iniciais de testes clínicos, e a companhia pretende divulgar novos dados sobre os estudos em dezembro, durante a reunião anual da Sociedade Americana de Hematologia.
A empresa também prevê ampliar o número de pacientes envolvidos nas próximas etapas e consolidar resultados mais abrangentes até o final de 2026.
A Rigel Pharmaceuticals divulgará seus resultados trimestrais mais recentes na próxima terça-feira, 4, com expectativa de continuidade no ritmo de crescimento e foco em novos desenvolvimentos clínicos.