Empresa que tem parceria com Eli Lilly tem ação que já subiu 50% em 3 meses

As ações da Rigel Pharmaceuticals registraram uma valorização de cerca de 50% nos últimos três meses, impulsionadas pelos resultados financeiros acima das previsões e pela ampliação do portfólio de medicamentos. O desempenho colocou a empresa na lista da CNBC das ações de melhor performance entre companhias com valor de mercado acima de US$ 500 milhões na região de São Francisco, nos Estados Unidos.

Nesta quinta-feira, 30, os papéis da companhia fecharam em alta de 7,55%, cotadas a US$ 31,62, na Nasdaq.

De acordo com o CEO Raul Rodriguez, a companhia vem mantendo um ritmo consistente de expansão e lucratividade. O executivo afirmou que a Rigel tem crescido de forma contínua nos últimos quatro anos e que o avanço atual reflete a adição de novos produtos e a disciplina financeira direcionada para a rentabilidade.

Lucro e receita superam previsões

No segundo trimestre, a Rigel superou as estimativas de mercado ao apresentar lucro por ação de US$ 3,28, acima dos US$ 2,58 projetados pela FactSet. A receita totalizou US$ 101,7 milhões, superando a expectativa de US$ 88,9 milhões.

Com o bom desempenho, a empresa de biotecnologia revisou para cima sua projeção de receita anual, agora estimada entre US$ 270 milhões e US$ 280 milhões, frente à faixa anterior de US$ 200 milhões a US$ 210 milhões.

O crescimento foi impulsionado pelos três principais medicamentos já disponíveis no mercado:

Tavalisse, para trombocitopenia imune crônica (PTI);

Gavreto, para câncer de pulmão;

Rezlidhia, indicado para leucemia mieloide aguda (LMA) com mutação IDH1.

Novos ensaios clínicos

A Rigel conduz atualmente dois programas clínicos. Um deles, em parceria com a Eli Lilly, busca desenvolver um tratamento para Ocadusertib, doença autoimune e inflamatória. O outro projeto, conhecido como R839, tem como objetivo tratar pacientes com síndrome mielodisplásica de baixo risco (SMD-BR), um tipo de câncer no sangue.

O medicamento R839 está nas fases iniciais de testes clínicos, e a companhia pretende divulgar novos dados sobre os estudos em dezembro, durante a reunião anual da Sociedade Americana de Hematologia.

A empresa também prevê ampliar o número de pacientes envolvidos nas próximas etapas e consolidar resultados mais abrangentes até o final de 2026.

A Rigel Pharmaceuticals divulgará seus resultados trimestrais mais recentes na próxima terça-feira, 4, com expectativa de continuidade no ritmo de crescimento e foco em novos desenvolvimentos clínicos.