Empresa que superou desempenho da Nvidia pode estrear no S&P 500 nesta segunda

A Nvidia reinou como a queridinha dos investidores no boom da inteligência artificial - mais do que quadruplicando o valor de suas ações no ano passado. Mas um dos clientes da fabricante de chips está tendo um desempenho ainda melhor.

Antes fora do radar dos investidores, a fabricante de servidores Super Micro Computer se tornou uma fornecedora preferencial para empresas e governos ansiosos para participar do boom da IA. De acordo com informações do Wall Street Journal, as vendas de seus servidores equipados com chips de IA da Nvidia devem dobrar a receita da empresa este ano e a colocaram à frente de alguns de seus maiores concorrentes.

As ações da Super Micro Computer aumentaram mais de 12 vezes nos últimos 12 meses, e ela deve se tornar parte do índice S&P 500 de grandes empresas listadas nos EUA nesta segunda-feira. Quando isso acontecer, ela será - de longe - a empresa com melhor desempenho em um ano do índice.

A empresa, geralmente chamada de Supermicro, foi fundada no Vale do Silício em 1993 - o mesmo ano em que Jensen Huang co-fundou a Nvidia. E, assim como a Nvidia, a Supermicro também foi dirigida durante toda a sua história por uma única pessoa, Charles Liang, que nasceu em Taiwan e foi para os Estados Unidos depois da faculdade. Liang é hoje o CEO da empresa.

O executivo disse ao WSJ que conhece Huang há décadas, mas o caminho de suas companhias empresas só se encontraram agora, em meio ao boom da IA.

A Nvidia passou suas primeiras duas décadas concentrando-se principalmente na fabricação de chips que melhoravam os gráficos de jogos para computador. Já a Supermicro competiu no mundo menos badalado dos servidores para data centers, aproveitando o crescimento da computação em nuvem e da economia digital.

Liang disse que o crescimento da fabricação é suficiente para elevar a receita potencial da empresa acima de US$ 25 bilhões por ano, um acréscimo de aproximadamente US$ 10 bilhões às vendas anuais com base em sua última receita trimestral.

Mas a Supermicro nem sempre teve uma trajetória tranquila. Seu diretor financeiro e um de seus cofundadores deixaram o cargo depois que uma auditoria interna iniciada em 2017 levou a revisões das demonstrações financeiras. A Comissão de Valores Mobiliários acusou o ex-diretor financeiro de violações contábeis em 2020, o que foi seguido por um acordo no processo.

Agora, a companhia quer permanecer à frente de seus principais concorrentes, Dell e HP - que têm mais funcionários e mais que o dobro de sua receita.

A disputa por esse mercado promete ser feroz. Segundo estimativas da fabricante AMD, o mercado de processadores de IA deve chegar a US$ 400 bilhões até 2027. Consequentemente, a demanda por servidores também vai aumentar.

Os servidores da Supermicro destinados à IA IA representaram mais da metade de seus quase US$ 3,7 bilhões em vendas em seu último relatório trimestral. A Dell e a HP, em comparação, tiveram US$ 800 milhões e mais de US$ 400 milhões vindos de servidores, respectivamente.