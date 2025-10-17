Empresa que lidera valorização no S&P 500 já é maior que o Uber e faz leilão digital de publicidade

A AppLovin, empresa de publicidade digital, registrou o maior aumento no preço de suas ações entre concorrentes do índice S&P 500 nos últimos três anos. A companhia entrou no índice em setembro de 2022 e, desde outubro daquele ano, suas ações se valorizaram mais de 30 vezes, alcançando uma avaliação de cerca de US$ 200 bilhões, acima do valor de mercado do Uber, por exemplo

Fundada em 2012, a AppLovin tem a missão de conectar desenvolvedores de aplicativos a anunciantes, principalmente no setor de jogos para dispositivos móveis. O modelo de negócio se baseia em leilões digitais de espaços publicitários, com segmentação de usuários via algoritmo de inteligência artificial.

Para isso, o sistema identifica os jogadores com maior probabilidade de instalar novos aplicativos e ajusta automaticamente os lances por cada espaço. Em 2024, essa operação respondeu por mais de 80% da receita da companhia, estimada em US$ 5 bilhões.

Receita de anúncios cresce e estratégia se concentra em tecnologia

Entre 2022 e 2024, a receita de anúncios da AppLovin triplicou, motivando a venda do estúdio de jogos da empresa em junho deste ano, para se concentrar exclusivamente no negócio de publicidade digital.

Atualmente, a companhia opera com cerca de 1.500 funcionários e, segundo estimativas do JPMorgan, é responsável por 40% a 45% dos anúncios veiculados em jogos móveis. Mais de 1 bilhão de usuários visualizam seus anúncios diariamente.

O rápido crescimento atraiu ceticismo. Vendedores a descoberto, como Bear Cave e Muddy Waters, publicaram relatórios questionando práticas de dados e privacidade.

Na semana passada, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) iniciou investigação sobre o uso de dados da AppLovin, e análises independentes levantaram preocupações sobre downloads de aplicativos sem consentimento explícito. A empresa afirma que seus processos seguem padrões do setor e que relatórios críticos contêm imprecisões.

Apesar das críticas, o preço das ações se manteve resistente. Analistas ouvidos pela Bloomberg indicam que a concorrência pode ser um desafio maior do que questões regulatórias. A Unity, concorrente em tecnologia de anúncios móveis, atualizou sua plataforma de correspondência, e a AppLovin iniciou programas piloto de publicidade para empresas de varejo, como Wayfair e Dr. Squatch.

Com isso, a expansão além do setor de jogos colocará a AppLovin em competição direta com Meta e Alphabet, que controlam aproximadamente metade do mercado global de anúncios digitais.