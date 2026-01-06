Empresa famosa pelo pen drive dispara 550% e vira 'queridinha' nos EUA

O segmento mais promissor do mercado de inteligência artificial continua animando os investidores. Os maiores beneficiários desse otimismo, no entanto, não foram os fabricantes de chips modernos para IA, como a Nvidia ou a AMD. Quem está por cima, agora, são empresas de componentes de memória e armazenamento, como a Western Digital, que cresceu 16% no ano passado e a Seagate, que teve alta de 11,7%.

Mas quem chamou a atenção mesmo foi a Sandisk, conhecida no Brasil pelos pen drives. A empresa, que se tornou uma empresa independente em fevereiro passado e entrou para o S&P 500 em novembro, viu seus papéis dispararam mais de 550% ao longo de sua trajetória de negociação, segundo dados do MarketWatch.

À medida que a demanda por IA cresce e os aplicativos se tornam mais poderosos, isso aumenta a necessidade de componentes de memória e armazenamento. Essa tendência também tem impulsionado os preços das principais empresas do setor.

Se 2025 foi o ano dessas companhias de memória e armazenamento, 2026 começou da mesma forma para elas. As ações da Sandisk subiram 24% nas negociações da manhã desta terça-feira, caminhando para seu melhor dia desde a alta de 28,7% em 18 de fevereiro de 2025, de acordo com dados da Dow Jones Market Data. A Sandisk é a 13ª ação mais ativa do S&P 500.

Nova marca para SSDs

A empresa de armazenamento anunciou na segunda-feira uma nova marca para seus SSDs, incluindo as agora conhecidas unidades Optimus GX PRO. Essa oferta "representa o ápice do desempenho", segundo um comunicado da Sandisk, que acrescentou que os drives "são projetados para desenvolvedores, profissionais e gamers que buscam o que há de mais recente em tecnologia e desempenho intransigente, e que desejam montar PCs com inteligência artificial, estações de trabalho ou PCs de alto desempenho".

Mas a valorização das ações da Sandisk na terça-feira (+23%) pode ter mais a ver com o momento positivo geral do mercado de armazenamento e memória. As ações da Micron subiam mais de 7% , enquanto as da Western Digital subiam mais de 16% e as da Seagate, 12,9%.

Apenas alguns dias após o início de janeiro, as ações da Sandisk lideram o índice S&P 500 mais uma vez, com uma alta de 40% no acumulado do ano. As ações da Western Digital ocupam o segundo lugar, com alta de 22%.